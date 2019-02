Elokuva-arvio: Voimamiehet lomanvietossa – Risto Räppääjä -elokuvasarjan uusimmassa osassa käsitellään kateutta ja itsetuntoa

Risto Räppääjä ja pullistelija

Arvio: 3/5

Suomessa tehdään paljon lastenelokuvia ja ne ovat pääosin laadukkaita. Viime vuoden vajaasta kolmestakymmenestä ensi-illasta neljä oli pitkiä lastenelokuvia. Pienehkölle elokuvamaalle se on hyvä suoritus.

Tämän vuoden ensimmäinen lastenelokuva on Markus Lehmusruusun ohjaama Risto Räppääjä ja pullistelija. Se on jo kahdeksas elokuva Risto Räppääjien sarjassa, joka sai alkunsa vuonna 2008. Toiseksi uusin, Risto Räppääjä ja yöhaukka on vuodelta 2016. Sinikka ja Tiina Nopolan kirjoihin perustuva sarja on maamme menestyneimpiä elokuvasarjoja.

Risto Räppääjät sijoittuvat yleensä kesään ja elokuvien ensi-illat ajoittuvat keskitalveen. Tällä kertaa Risto (Silmu Ståhlberg), Nelli (Lumi Kallio), Rauha-täti (Pamela Tola) ja alakerran Lennart (Ylermi Rajamaa) vuokraavat lomamökin Voimakallion leiri- ja urheilukeskuksesta. Voimailijat ja kehonrakentajat kokoontuvat sinne treenaamaan ja ottamaan mittaa toisistaan.

Kuten elokuvassa Risto Räppääjä ja viileä Venla, Risto kokee taas Nellin hylkäävän hänet valovoimaisemman tyypin vuoksi. Heidän mökkinsä viereen leiriytyvät isä ja poika Pöntinen (Timo Lavikainen ja Eelis Kesäläinen), kova urheilijakaksikko.

Nelli ja Rauha iskevät silmänsä näihin reipashenkisiin pullistelijoihin, mikä ärsyttää Ristoa ja Lennartia. Tähän asti on ollut hauskaa, mutta nyt Riston lomatunnelma on pilalla.

Urheilukärpänen puraisee myös Nelliä ja Rauhaa, ja he seuraavat innoissaan Pöntisten valmistautumista isien ja poikien voimakilpailuihin. Riston ja Lennartin pitää keksiä jotain, joten he hälyttävät apuun tomeran Elvi-tädin (Jenni Kokander).

Elokuva käsittelee varhaisteineille tärkeitä asioita, kuten itsetuntoa ja kateutta stereotyyppien kautta. Se asettaa vastakkain kaksi karrikoitua miehen mallia, raavaat pullistelijat ja herkät pohdiskelijat ja osoittaa, että aina kaikki ei ole sitä miltä päällepäin voi vaikuttaa. Taiteellisuus ja urheilullisuus eivät välttämättä ole toistensa vastakohtia. Toiselle kannattaa antaa mahdollisuus.

Vaivihkaa elokuva myös kommentoi nykyistä suorituskeskeisyyttä, mikä joskus vie ilon elämästä ja harrastamisesta – niin nuorilta kuin vanhemmilta.

Juoni on mukiinmenevä ja paikoitellen hauska. Pullistelulaulu on elokuvan viihdyttävin musiikkikappale. Tosin esimerkiksi kuntosalille sijoittuva sekoilu menettää osin tehonsa siksi, että vastaavia videoita on liikkunut sosiaalisessa mediassa jo kauan.

Tarina latistuu hieman keskikohdan jälkeen, mikä on harmi. Myös Risto parka jää vähän sivuun omassa elokuvassaan. Riston ja Nellin rooleissa on uudet näyttelijät, mikä voi osaltaan selittää sitä, että he tuntuvat jäävän aikuisten näyttelijöiden varjoon.

Ylermi Rajamaa on mainio Lennartin roolissa. Myös Timo Lavikainen istuu hyvin keltaisissa trikoissaan pullistelevan, poikaansa yhä kovempiin suorituksiin piiskaavan isä-Pöntisen rooliin.