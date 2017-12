Elokuva-arvio: Woody Allenin maailmanpyörä on ruosteessa

Wonder Wheel

Woody Allen lienee maailman tunnetuin neurootikko, eikä suotta. Hysteerinen tapa, jolla hän suoltaa elokuviaan – leffa per vuosi – on puhdasta neuroosia. Ei tarvita kuitenkaan terapeuttia kertomaan, että moisella tahdilla tulee helposti toistaneeksi itseään, ja juttuja tuskin ehtii aina hioa loppuun asti. Vaikka nero olisikin.

Tuoreimmassa tuotoksessaan Wonder Wheel 82-vuotias Allen on palannut kotikaupunkiinsa New Yorkiin (Allenin edellinen New York -elokuva Whatever Works on vuodelta 2009). 1950-luvulle sijoittuvassa draamakomediassa Kate Winslet esittää Ginnyä, joka asuu miehensä Humptyn (Jim Belushi) ja lapsensa kanssa huvipuiston kupeessa Coney Islandin rannalla.

Näyttelijän urasta haaveileva Ginny ei voi sietää arkeaan, joka koostuu Humptyn passaamisesta, tarjoilijan duunista ruokakuppilassa ja tulileikkeihin fiksoituneen pojan ripittämisestä. Eipä aikaakaan, kun Ginny haksahtaa uimarannan hengenpelastajaan ja wannabe-runoilijaan Mickeyhyn (Justin Timberlake). Broadway-tyyppinen hullunmylly kiihtyy, kun Humptyn kadoksissa ollut aikuinen tytär Carolina (Juno Temple) pöllähtää saman katon alle paetessaan gangsteri-aviomiestään.

Ginnyn, Mickeyn ja Carolinan välille välille roihahtaa kolmiodraama, joka ajaa Ginnyn hermoromahdukseen. Taustalla pyörii huvipuiston hehkuva maailmanpyörä ”Wonder Wheel”, kuin suureellisena symbolina sille, miten traagisesti elämä kieputtaa pientä ihmistä haaveiden pilviin ja takaisin.

Lukuisten Allenin 2000-luvun filmien lailla elokuva alkaa iskevästi ja lupaa suuria, kunnes puolivälin jälkeen juonenpätkät vain viskellään kasaan. Jälleen kerran syyllisyydessä ja itsepetoksessa kiemurtelevat hahmot pääsevät pinteestä arvattavin seurauksin.

Upea Kate Winslet hukkaa roolityönsä teatraaliseen kohkaukseen. Ginny on 1950-lukulainen versio Allenin 2000-luvun parhaan elokuvan Blue Jasminen päähenkilöstä, joka (Cate Blanchetin esittämänä) niinikään romahti, koska ei kyennyt hyväksymään todellisuutta kuvitelmiensa ja status-pakkomielteensä takaa.

Wonder Wheelin riemastuttavin valoläiskä on Jim Belushi, joka Humptyn roolissa ainoana tuntuu saaneen kiinni elokuvan Broadway-tyyppisestä suurieleisyydestä. Belushi tekee Humptystä sympaattisen sällin, jossa on enemmän kerroksia kuin Ginnyn yksipuolisen ahdistuneessa persoonassa.

Vanhoilla päivillään Allen on haksahtanut digitaaliseen kuvakäsittelyyn, jossa hänellä on apunaan mestarikuvaaja Vittorio Storaro (mm. Ilmestyskirja Nyt, Viimeinen tango Pariisissa). Sadunomaisen kuvauksen loistokkuutta ei voi kiistää. Mutta kun värit ja valot vaihtuvat sutjakkaammin kuin hahmojen tunteet ja olotilat, alkaa loistokaskin kuvaus tuntua pikkukivalta krumeluurilta.

Ohjaus ja käsikirjoitus: Woody Allen. Pääosissa: Kate Winslet, Jim Belushi, Justin Timberlake. Tyylilaji: draamakomedia. K7.