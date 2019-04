Elokuva miehestä ja luonnosta – viitasaarelaisen Arttu Kotisaran luontodokumentissa Pihkaa sielussa kuullaan luonnon aitoja ääniä

Viitasaaren elokuvaviikko pärähti käyntiin viikon alussa. Yksi festivaalin kolmesta ohjaajavieraasta on Viitasaaren oman kylän poika, dokumenttielokuvaohjaaja Arttu Kotisara, joka on työskennellyt elokuvien parissa 1990-luvulta asti.

”Avaraluontomaista” kerrontaa karsastavan miehen tuorein ohjaus, henkilöhistoriallinen luontoelokuva Pihkaa sielussa, sai ensi-iltansa elokuvaviikon avajaisissa maanantaina ja se nähdään elokuvaviikolla yhteensä kolme kertaa.

– Puolitoista vuotta kului enemmän tai vähemmän intensiivisen käsikirjoittamisen parissa. Onneksi sain tehdä tämän omaan tahtiini, jotta olen lopputulokseen todella tyytyväinen, Kotisara valottaa elokuvan työstöprosessia.

Elokuvan selkärankana toimii kesäkuussa 2018 tehty kanoottivaellus erämaajoelle Itä-Lappiin.

Hiljakseen liplattava virta kuljettaa tarinaa, sekä melovaa Kotisaraa läpi elokuvan. Tällä kertaa ohjaaja kääntää kameran luonnon lisäksi myös itseensä kertoen omasta luontosuhteestaan ja sen kehittymisestä lapsuudesta nykypäivään saakka.

Välillä pysähdytään päiväkahville joen törmälle, ja ohjaajan muistot vievät katsojan upeisiin Suomen luonnon maisemiin. Pohditaan elokuvassa myös muutosta, mukautumista ja länsimaista onnellisuuskäsitystäkin.

Kotisaran luontokuvauksen ohella nähdään ohjaajan kumppanin Hannele Heikkisen, sekä äänekoskelaisen Marko Golan kuvamateriaalia. Tunnusmelodian elokuvaan on säveltänyt Riitta Kotisara, ja se on ainoa instrumentaalinen kappale, mitä elokuvassa kuullaan.

– En halunnut mitään jatkuvaa musiikkimattoa luontovideoiden taustalle. Sen sijaan kuullaan sitä, mitä luonnossa muutenkin: lintujen laulua, veden solinaa ja elämän ääniä, ohjaaja kertoo.

Ensi-illassa maanantaina tunnusmelodia kuultiin livenä säveltäjä Kotisaran ja viulisti Kaisamari Hiltusen esittämänä.

Kahdessa muussa esityksessä tiistaina ja lauantaina ohjaaja saapuu elokuvan jälkeen keskustelemaan katsojien kanssa.

– Pihkaa sielussa on tarkoitettu intiimeihin näytöksiin, jossa on tilaa miettiä omaa luontosuhdettaan elokuvan aikana. Tarkoitukseni on herätellä ihmisiä ajattelemaan, ja mikäs olisikaan parempi tapa purkaa ajatuksia kuin keskustella niistä yhdessä, ohjaaja jatkaa.

Elokuvan tukijoita ovat Suomen Kulttuurirahaston Keski-Suomen rahasto, Raija ja Ossi Tuuliaisen säätiö sekä Viitasaaren kaupunki.

Viitasaaren elokuvaviikon esityksiin Kotisara on osallistunut joka vuosi joissain määrin.

Elokuvaviikko on paikallisen ohjaajan mielestä yleisesti ottaen erittäin merkittävä kulttuuritapahtuma, etenkin viitasaarelaiselle yleisölle. Tarjolla on elokuvia, joita ei muuten pienellä paikkakunnalla muuten olisi mahdollista nähdä.