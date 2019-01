Elokuvakriitikot: Tämä yllättäjä on vuoden paras elokuva

Suomen arvostelijain liiton (SARV) elokuvakriitikot ovat äänestäneet vuoden 2018 parhaaksi ensi-iltaelokuvaksi meksikolaissyntyisen Alfonso Cuarónin ohjaaman meksikolais-yhdysvaltalaisen draaman Roma.

Elokuva perustuu Cuarónin omiin nuoruudenkokemuksiin. Sen nimi viittaa Colonia Roman kaupunginosaan Mexico Cityssä.

Roma on jo aiemmin voittanut muun muassa Venetsian elokuvajuhlien pääpalkinnon Kultaisen leijonan sekä kaksi Golden Globe -palkintoa parhaasta elokuvasta sekä parhaasta ohjauksesta.

Elokuvan Suomen ensi-ilta oli 7. joulukuuta 2018.

Äänestyksessä jaetulle toiselle sijalle tulivat Luca Guadagninon ohjaama italialais-ranskalais-brasilialais-yhdysvaltalainen draama Call Me by Your Name 26.1.2018) sekä japanilaisen Hirokazu Kore-edan draama Shoplifters – perhesalaisuuksia (28.12.2018).

Aiempien vuosien kriitikoiden valintoja Vuoden parhaaksi elokuvaksi ovat olleet: 2017: The Square, 2016: Elle,

2015: Leviathan, 2014: Nymphomaniac.