Elokuvamusiikistaan tunnettu säveltäjä Michel Legrand on kuollut

Oscar-palkittu ranskalainen säveltäjä Michel Legrand on kuollut. Varsinkin elokuvamusiikin tekijänä tunnettu Legrand kuoli 86-vuotiaana, ilmoitti hänen edustajansa.

Michel Legrand nousi maineeseen sävellyksillään musikaalielokuviin Cherbourgin sateenvarjot ja Rochefortin tytöt. Kummankin filmin ohjasi Jacques Remy.

Myös Legrandin musiikki Norman Jewisonin elokuvaan Thomas Crownin tapaus on erittäin tunnettu. Filmin tunnussävelmästä The Windmills of Your Mind on levytetty paljon eri versioita.

Legrand voitti kolme elokuva-alan Oscar-palkintoa ja oli ehdolla voittajaksi 13 kertaa. Musiikkiala palkitsi hänen viidellä Grammylla.