Elokuvaohjaaja Aki Kaurismäki luopuu akateemikon arvonimestä vastalauseena nykyhallituksen metsä- ja kaivospolitiikalle

Elokuvaohjaaja Aki Kaurismäki luopuu taiteen akateemikon arvonimestä. Kaurismäki on lähettänyt asiaa koskevan kirjeen presidentti Sauli Niinistölle ja kertonut syyksi nykyhallituksen mielestään tuhoisan metsä- ja kaivospolitiikan.

Hallitus on Kaurismäen mukaan useiden asiantuntijoiden varoituksista huolimatta nostanut Suomen vuotuiset metsähakkuut kestämättömälle tasolle, joka toteutuessaan pienentää metsien hiilinielut kuudesosaan nykyisestä.

– Ainoana perusteena tälle on se, että selluloosan, joka on puutavaran alin mahdollinen jalostustaso, hinta on Kaukoidän maiden kasvavan pehmopaperin kysynnän vuoksi korkealla, Kaurismäki sanoo tiedotteessa.

Kaurismäen mukaan nykyhallitus, kuten edeltäjänsäkin, kieltäytyy myös uudistamasta vanhentuneeksi katsomaansa kaivoslakia.

Kaurismäki nimitettiin taiteen akateemikoksi vuonna 2008.