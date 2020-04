Elokuvateatteriliitto: Monet paikkakunnat menettämässä elokuvateatterinsa koronaviruksen takia

Monet paikkakunnat ovat vaarassa menettää elokuvateatterinsa koronaviruksen seurauksena, varoittaa Suomen elokuvateatteriliitto.

Liiton mukaan elokuvissa käyminen on ollut Suomessa jo kaksi viikkoa pysähdyksissä, kun maan 176 elokuvateatteria 130 paikkakunnalla ovat olleet kiinni.

Liiton mukaan elokuvateatterien talous ei kestä jatkuvaa kiinnioloa, joten koko maan kattava elokuvateatteriverkosto on vaarassa.

– Jos elokuvateattereita ei auteta, on seurauksena elokuvateattereiden kuolemia. Suomalaiset elokuvateatterit ovat lähes pelkästään mikroyrityksiä tai pk-yrityksiä. Hallituksen koronatuet eivät näytä sopivan elokuvateattereille juuri lainkaan, tarvitaan suoria tukia, sanoo Suomen elokuvateatteriliiton toiminnanjohtaja Tero Koistinen.

Elokuvateatterien yhteenlasketun liikevaihdon menetyksen arvioidaan olevan yli 35 miljoonaa euroa, mikäli teatterit ovat kiinni kolme kuukautta.

Elokuvateatteriliitto muistuttaa, että teattereiden sulkeminen vaikuttaa myös suomalaisiin elokuvatuottajiin, joiden suurin tulonlähde on nyt suljettu. Kotimaisen elokuvan katsojaosuus on Suomessa Euroopan huipputasoa, joten kun elokuvateatterit ovat vaikeuksissa, on koko kotimainen elokuva kriisissä, liitto painottaa tiedotteessaan.