Elokuvateatterit kaipaavat isoja ensi-iltoja – Hollywoodin tuulenhalkojan asemassa on Tenet, jonka pelätään taas siirtyvän

Useimmat Suomen elokuvateatterit ovat taas auki. Suurimmat ketjut Finnkino ja Bio Rex Cinemas aloittivat näytökset kesäkuussa.

Korona ehti kurittaa pahasti elokuvateattereita. Liikevaihto putosi keväällä nollaan. Tilanteen huomioiden katsojamäärät ovat olleet nyt kohtuullisia, hieman alle puolet viime kesän luvuista.

– On kiva päästä taas liikkeelle, sanoo Bio Rex Cinemasin toimitusjohtaja Aku Jaakkola.

Uusien elokuvien suhteen tilanne on kuitenkin haastava. Noin 60 prosenttia Suomen elokuvalipuista myydään vuosittain amerikkalaisiin elokuviin, ja kesällä painotus on etenkin niissä. Nyt ollaan poikkeustilanteessa, jossa Yhdysvalloista ei tule isoja ensi-iltoja.

– Jännityksellä odotetaan, milloin ne isot tulevat. Huhuja liikkuu paljon. Toistaiseksi kesä- ja heinäkuussa on katsottu etenkin niitä elokuvia, jotka ehtivät ensi-iltaan keväällä ennen kuin elokuvateatterit suljettiin, Jaakkola sanoo.

– Liiketoiminta on käynnistynyt aivan odotusten mukaisesti, sanoo Hannele Wolf-Mannila Finnkinosta.

– Sadepäivinä tietyt näytökset ovat olleet turvallisuusrajoitusten puitteissa täynnä.

Hollywood on jumissa

Hollywood-elokuvien julkaisuaikataulut ovat menneet uusiksi. Odotettuja ensi-iltoja on jo siirretty jopa vuodella eteenpäin.

Christopher Nolanin tieteisseikkailun Tenetin ja Disneyn uuden Mulanin piti olla tämän kesän suuria yleisöelokuvia. Ne ovat saaneet jo symboliarvoa uuden sesongin aloittajina, joihin Hollywoodin pahin poikkeusaika loppuisi. Parin siirron jälkeen Tenetin ensi-ilta on nyt elokuun puolivälissä ja Mulanin elokuun lopussa.

Yhdysvalloissa koronaepidemia vain pahenee. Suurimmassa osavaltiossa Kaliforniassa elokuvateatterit menivät taas kiinni. Asiantuntijat ovat arvioineet, että Tenetiä ja Mulania siirretään taas.

Yhdysvaltojen ongelmat aiheuttavat maailmanlaajuisen pattitilanteen. Vaikka Euroopassa elokuvateatterit ovat auki ja tartunnat kurissa, Hollywood ei ole muuttanut logiikkaansa, jossa ensi-illan on oltava tärkeimmällä markkina-alueella eli Yhdysvalloilla.

– Jos Tenet ja Mulan lykkääntyvät vielä, meidän monttumme syvenee, Aku Jaakkola sanoo.

– Tuntuuhan tämä jossain määrin epäoikeudenmukaiselta, että joudumme kärsimään täällä, missä korona-asia on hoidettu hyvin.

Epätavallista ohjelmistoa

Uusien amerikkalaisten elokuvien puute auttaa kotimaisia ja vaihtoehtoisempia elokuvia. Katsojatilastojen kärjessä ovat olleet jo keväällä teattereihin saapuneet Tuukka Temosen Aika jonka sain, korealaisen Bong Joon-hon Oscar-voittaja Parasite sekä ensimmäinen koronanjälkeinen kotimainen ensi-ilta, Lauri Randlan suomalais-virolainen draamakomedia Näkemiin Neuvostoliitto.

– Tuskinpa kukaan olisi lyönyt vetoa, että balttikomedia olisi Suomessa minkään viikonlopun katsotuin elokuva, pohtii laatuelokuvien levitysyhtiön Cinema Mondon Mika Siltala.

Cinema Mondon omista elokuvista jo keväällä ensi-iltansa saanut japanilainen animaatio Weathering with You on vetänyt yhä hyvin.

– Se pyörii ensi-illan kaltaisesti.

Myös Cinema Mondolle on tullut haasteita. Sen piti tuoda tällä viikolla valkokankaille Rose Glassin brittijännäri Saint Maud.

– Amerikkalaiset siirsivät ensi-iltaa, joten emme mekään saaneet lupaa ensi-iltaan, Siltala kertoo.

– Luulisin, että studiot ja rahoittajat pohtivat jo, pitääkö elokuvien odottaa jenkkiensi-iltaa. Euroopassa on paljon yleisöä, joka menisi niitä katsomaan.

Kotimainen elokuva ja indie-tuotannot eivät riitä pitämään useimpien elokuvateatterien taloutta kunnossa. Ilman Hollywoodia ne eivät pitemmällä aikavälillä yllä kannattavuuteen.