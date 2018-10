Elokuvia Tsekin juhlavuoden kunniaksi Ilokivessä

Jyväskylän Ilokivessä nähdään Tšekin tasavallan 100-vuotisjuhlan kunniaksi Miloš Formanin ja Katariina Lillqvistin elokuvia. Esillä on lisäksi Lillqvistin animaationukkeja 30 vuodelta.

Minifestivaali on 15.–16. lokakuuta. Maanantaina nähdään Formanin elokuva Taking off – otetaan hatkat (1971). Tiistai-illan aluksi ohjelmassa on Lillqvistin animaatioelokuvia, ja ohjaaja on paikalla kertomassa töistään. Illan päättää Formanin Loves of a Blond (1965).