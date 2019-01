Elokuvissa käytiin viime vuonna edellisvuotta vähemmän

Suomalaiset kävivät viime vuonna elokuvissa hieman edellisvuotta laiskemmin, sillä elokuvateattereihin myytin lähes 8,1 miljoonaa lippua.

Edellisvuotta selvästi heikompiin lukuihin vaikutti ennen kaikkea Tuntemattoman sotilaan uusi filmatisointi, joka vuonna 2017 veti väkeä teattereihin.

Viime vuoden katsoin elokuva oli Mamma Mia! Here We Go Again, joka sai lähes 400 000 katsojaa. Kotimaisista suosituin oli Ilosia aikoja, Mielensäpahoittaja, joka oli liki 350 000 katsojalla vuoden toiseksi katsotuin elokuva.

Kolmen katsotuimman kärki oli musiikkivoittoinen, kolmanneksi katsotuin elokuva oli Queen-yhtyeestä kertonut Bohemian Rhapsody, joka sai lähes 300 000 katsojaa.

Liki neljännes lipuista myytiin kotimaisiin elokuviin, sillä yli 22 prosenttia käynneistä kohdistui niihin.