Emma Siekkinen altistui maailmantuskalle ja päätti perustaa festivaalin – huomenna alkaa viikon mittainen monitaidepläjäys Jyväskylän keskustassa

Maailmantuska (saksaksi Weltschmerz) kuvaa henkistä lamaantumista tai ilottomuutta, jonka aiheuttaa todellisen maailman tilan vertailu sen ihannetilaan – tai pelkkään tunteiluun perustuvaa surua.

Näin kuvailee netin tietosanakirja Wikipedia tuota nykykeskustelussa useaan otteeseen viljeltävää, uhkaavissa sävyissä häilyvää sanaa. Mutta mitä se käytännössä tarkoittaa, ja miten ihmeessä siitä voi pieni ihminen selvitä? Tähän dilemmaan tarjoaa vastausta ensi maanantaina alkava Maailmantuskafestivaali, joka järjestetään ihka ensimmäistä kertaa Jyväskylän keskustan alueella yhden viikon mittaisena spektaakkelina.

Tapahtuman keskipisteessä maailmantuskan kurimuksesta itseään ylös kampeaa festivaalin äiti Emma Siekkinen, jonka johdolla työryhmä on luonut tapahtumaa viime vuodesta asti.

– Yhtenä lämpimänä elokuisena aamuna yövuoron jälkeen ymmärsin, että kyllä tälle vellovalle merkityksettömyyden tunteelle on jotain pakko tehdä. Ihmisten kanssa on mukavaa kokoontua hyvää tekevien asioiden äärelle, joten miksei kokeiltaisi tuota konstia tähänkin tilaan, Siekkinen kertoo puhelimitse.

Hyviä asioita Maailmantuskafestivaalilla on tarjolla runsaasti. Kiinnostaako kirjallisuus? Festivaalin ohjelmistosta löytyy muun muassa Kirjailijatalon runotyöpaja ja Vakiopaineen Sähkö-klubi. Kenties esittävät taiteet ovat lähellä sydäntäsi? Tarjolla on esimerkiksi Tanssiteatteri Krampin yhteisötaideteos Luottamo, Iivu Salmisen tanssillinen monologi ja Puskakollektiivin puolen tunnin näytelmä Paskoja prinsessasatuja. Pitääkö rauhoittua? Kokeile ohjattua meditaatiota. Haluatko nähdä vilauksen julkkiksesta? Sometähti Esteri-minipossu tapaa fanejaan lauantaina. Eihän tässä ehdi potea maailmantuskaa, kun tehtävää on liiaksikin asti.

– Kokeiltiin alkuun aikatauluttaa tapahtumaa siten, että ehtisin itse kaikkiin paikkoihin. Siitähän ei tullut sitten yhtään mitään, ja nyt pitää alkaa itsekin valitsemaan, että minne sitä oikeasti muka ehtii, Siekkinen myöntää ja nauraa päälle makoisasti.

Eikä tässä vielä edes kaikki. Festivaalissa elävää musiikkia tarjoavat muun muassa sellaiset nimet, kuin Jukka Nousiainen ja Litku Klemetti. Ohjelmistossa on myös työpajoja, keskustelutilaisuuksia ja näyttelyitä.

Vastaus maailmantuskan päihittämiseen saattaa siis löytyä juhlimisesta ja yhteisöllisyydestä. Tai sitten ei, ken tietää. Yrittää pitää kuitenkin.

– Ihmisten on varmasti vaikea asettautua vaikeiden asioiden äärelle. Mutta jos se tehdään yhdessä, pelottavia asioita syrjään heittämättä vaan niitä kohtaamalla, voidaan ehkä saada aikaan jotain rauhoittavaa. Tärkeää on se, että jokainen oppii tuntemaan omat voimavaransa ja käyttämään niitä oikeissa tilanteissa, Siekkinen kertoo.

Maailmantuskafestivaali Jyväskylässä 2–9.9.2019. Ohelmisto ja aikataulut löytyvät tapahtuman Facebook-sivulta.