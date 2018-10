Essee: Eläimet, vaistot ja me - Kirjailijoiden eläinkuvauksissa näkyvät ihmisyydelle merkitykselliset piirteet, taiteen eläin heijastaa usein tiedostamatonta

Joel Lehtonen, Älykkäin koirani:

”Kumpaisenkin ihmisen lähteminen on, kuten sanottu, kaikkein vaikeinta. Ennen kuin kiivetään sohvalle, anellaan vielä kerta. Niitä silmiä! Kuinka ne, ruskeat suuret silmät, jotka ovat kuin ihmisen, ovat nöyrät, lohduttomat. Ne ovat aivan sameat, niissä näkyy – sielu:

– Minulla on niin sanomattoman ikävä teitä, kun menette molemmat! Mutta ettehän unohda – halpaa, nöyrää koiraanne? Tulettehan pian takaisin? Sitä minä vain odotan…”

Kirjailijoiden eläinkuvaukset antavat Joel Lehtosen novellin tapaan eläimelle inhimillisyyttä; ajatusta, tunteita, veijarimaisuutta. Kaikkiaan eläinaiheiden persoonallisuus luultavasti kertoo ihmisen ja eläimen yhteydestä sitä enemmän mitä paremmin kertoja ymmärtää eläintä ja omaa eläinosaansa.

Lähellä eläintä voisin olla reissumies. Ajattelen Reino Helismaan runon kissan ajattelevan. Ajattelen lähelleni eläimen, jonka katse antaa luvan olla sellainen kuin olen. Mutta mitä eläin ajattelee, kun itse ajattelen, että se on yksilöllinen, tietoinen ja tunteva. Kenties se näkee minussa varjon, mieleisen tai pelottavan toisen. Jos se nyt ei esimerkiksi pakene, voinenko kokea sen olemisessa ja kiintymyksessä hitusen ihmistunteille luontaista kaunosieluisuuta?

Eläimet vertautuvat filosofiassa ja kirjallisuudessa ihmisiin jo varhain. Muistetaan vaikkapa moraalipainotteisia faabeleita laatinut Aisopos ja yhtä hyvin ihmisiin kuin eläimiin kohdistuvan väkivallan tuomitseva Pythagoras sekä lihansyöntiä vastustanut ja eläinten älykkyyttä kuvannut Plutarkhos. Eläinten inhimillistämisen tarina on suhteellisen rajallinen mutta pitkä ja jatkunee robottienkin aikakaudella.

Lapset ovat eläintarinoiden luontainen kohde. Lapsi kokee eläimessä iloa, pelkoa, välitöntä tunteen syvyyttä. Satu ja seikkailu on todellinen. Eläimeen samastuminen käy lapselta vaivatta ja välittömästi. Se on sankari.

Aikuinen voi joskus tavoittaa samaa – joskaan en koskaan voita Moby Dickiä, sisäistä petoani, jota Herman Melvillen romaani minulle kuvastaa. Pentti Haanpään korpikirjojen haukoista löydän vapauden sijasta pikemmin levottomuuden, sisäisen päämäärättömyyden. En siis selvitä kamppailua tiedostamattomia ja biologisia voimiani vastaan tai puolesta. Mutta monesti myös tuo lapsuuden eläintunne koskettaa, ei vähiten unissa. Siellä tunnistan Valkoisen valaan (Moby Dickin) mahdin ikään kuin suoremmin. Vaistoan Ihmemaan Liisan muutokset kirkkaammin. Tunnen ehkä ikävää kotiin kuin Lassie. Tai Rin Tin Tinissä lapsena sisäistämäni sankaruus tulee minua liki.

”Mikään ei ole olemassa syyttä. Itse kalatkin on muotoiltu harkitusti ja livautettu maailmaan vain olemaan mitä ovat”, Virginia Woolf sanoo. ”Puoleen tusinaan kaloja on nähty enemmän vaivaa kuin ihmisiin yhteensä”, hän jatkaa.

Mielelläni tulkitsen eläimessä ihmisyydelleni merkityksellisiä piirteitä. Mytologian käärme, susi, linnut tuntuvat tärkeiltä, koska symboloivat muutosta. Sellaisina ne muistuttavat itsetuntemusta kehittäviä ja monesti sankarillisia kanssakulkijoitani.

Hermann Hessen Arosusi kertoo, että eläimet ovat ihmistä aidompia. Ne eivät nolostu. No toki. Häntä menee koipien väliin esimerkiksi Virginia Woolfin, Thomas Mannin ja Joel Lehtosen tai Eino Leinon mainioissa koirakuvauksissa.

Ja kohta koirat noissa samoissa kirjoissa iloitsevat taas. Mitäs tässä! Eläimet eivät tekeydy. Kuten Woolf tai Hesse sanovat, ne ovat sellaisia kuin ovat, luonnollisia.

Koira voi suhtautua torjuvasti järkevään kaupunki-ihmiseen ja hyväksyvästi häneen, jonka luontoyhteys on vaistomaisempi. Edellisen rationalistin suhde eläimeen, luontoon, sadepisaroihin ja aamuun, yöhön ja maan kamaraan ja samalla aisteihin taas on vajavaisempi, vaikka hän koettaisi pähkäillä eläinten ajattelevan ja osaisi ihailla intialaisten jumalankuvien ilmeikkäitä eläimiä.

Minussa on luonto ja henki, tietoisuus ja biologia. Ihminen ja eläin. Niin kuin Arosudessa, eläinluontoni voi monesti vaikuttaa hölmöihin kompromisseihin mieltynyttä sosiaalista kesyttäjäänsä eli ajattelevaa ihmisluontoa ilmaisevammalta ja viisaammalta. Vaistojen valppaudessa ja tiedostamattomien vaikutteiden ilmentäjinä eläimet toki ovat saaneetkin numeenisia, jumaluuteen viittaavia piirteitä. Niiden symbolitehtävä korostuu kulteissa, riiteissä ja vuosituhansia uskonnoissa.

Eläimet taitavat osata profetoida. Eikö vapaa tahto seurauksineen osoittaudu usein pikemmin eläimellisen vaistomaiseksi kuin ihmismäisen järjelliseksi. Jos ihminen ei tahdollaan voisikaan vaikuttaa elämänsä taitekohtiin ja kanssaihmisen ajatuksiin ja tekoihin, hän kuin eläin saattaa vähintään aavistaa tai ennustaa, mitä tapahtuu ja miten toinen tulee kohta toimimaan. Hän havainnoi, vaistoaa kuin perhoset, joiden koiraat lentävät tunteja päästäkseen yhden ainoan naaraan luokse.

Lintujen geneettinen taipumus muuttoon ja pesän rakentamiseen tai mehiläisten yllyke järjestyneiden yhdyskuntien muodostamiseen on ominainen myös ihmiselle. Siksi tuon piirteen voi eläimilläkin nähdä sisältävän pelkän ohjelmoinnin tai tiedostamattoman motiivin lisäksi mahdollisuuden valita – siis sisältävän tietoisuutta, jonka psykologiaan kuuluu eettinen ja harkitseva ulottuvuus. Yhä uudet tutkimukset kertovat eläinten taipumuksesta toistensa auttamiseen.

Perhonen ei silti halutessaankaan voisi suunnata tahtoaan lentääkseen vaikkapa toiselle tähdelle. Kuten Hermann Hessen Demianissa todetaan, yökiitäjäperhonen etsii vain sitä, millä on merkitys; mitä se ja toisaalla sen lajikumppani tarvitsee. Siksi se kykenee uskomattomaan. Ja niin kuin mytologiassa visioidaan, voi ihminenkin siirtää vuoria, jos tahtoa ja tarkoitusta ja rakkautta riittää tarpeeksi.

Vaistot ovat synnynnäisiä fysiologisia taipumuksia. Eläimillä ne ovat monessa suhteessa herkempiä kuin ihmisellä. Syvyyspsykologian mukaan vaistoille on tunnusomaista ilmentyä arkkityyppeinä, symboleina, kuvina, visioina, tuntemuksina, tapahtumina, joita esiintyy kaikkina aikoina kaikkialla. Ne ovat perittyjä mutta vaihtelevat eri lajeilla näiden taipumusten mukaan. Silti ne palvelevat samansuuntaisia tarkoituksia.

Ihmisen vaistot ja tahto yhdistyvät erityisellä tavalla taiteiden symboliikassa. Taiteellinen energia kuvaa sekä tiedostamattoman että sosiaalisen tahdon täyttymystä ja esteitä. Taiteen symboliikka kuuluu niin yksilön persoonallisuutta kuin inhimillistä yhteisöäkin luovaan prosessiin.

Kalliopiirrosten eläinhahmoista lähtien taideluomat heijastavat arkitarkoitusten lisäksi tiedostamatonta. Uskonnoissa hengelliset kuvat esitetään monesti eläiminä tai eläinten yhteydessä. Eläin viittaa esikuvalliseen, ehkä ali-inhimilliseen piirteeseen, joka ei ole irrallinen ihmisyydestä myöskään kokonaisuutena, vaan on yhteydessä samoin henkiseen ja yli-inhimilliseen ominaisuuteemme.

Alkukantaiset ihmiset ovat tunnistaneet sielunsa rinnalla ”aavikkosielun”. Usein se ruumiillistuu psyyken kanssa kosketuksissa olevaan eläimeen.

Eläintä pidetään ihmisen veljenä, voimaeläimenä, pyhänä. Vaikka Raamattu yleisesti asettaa eläimen ihmistä astetta alemmaksi, ei Franciscus Assisilainen ole läheskään ainoa pyhimys, joka korostaa kilvoittelussaan eläinten merkitystä. Kristinuskossa kala, karitsa ja pelikaani ovat Kristuksen vertauskuvia. Neljästä keskeisestä evankelistasta kolme rinnastetaan eläimiin: leijona (Markus), härkä (Luukas) ja kotka (Johannes). Näiden esikuvana pidetään egyptiläisen – myös haukkana esiintyvän – auringonjumala Horuksen neljää poikaa, joista kolme on kuvattu eläiminä.

Primitiivinen ihminen siis kokee eläimissä, kasveissa tai kivissä numeenista energiaa. Leijonanaamioin varustautunut poppamies on yhteydessä henkivoimiin vakuuttunut, että leijona on osa hänen identiteettiään. Nykyjärkevä ihminen taas pyrkii irtautumaan noista symbolisista ja myyttisistä yhteyksistä, jotka piilotajunnassa elävät siitä huolimatta.

Tiedostamaton, piilotajunta, muodostaa mielen perustan niin kuin ruumiin rakenne pohjautuu nisäkkään yleiseen autonomiseen rakenteeseen. Kokeva persoonallisuus voi nähdä ja sisäistää yhtäläisyyksiä nykyihmisen unikuvien ja mytologisten teemojen välillä.

Jos eläimillä kenties on hieman vähemmän tietoisuutta, on niillä psyyken olemassaolon ilmaisevia impulsseja ja reaktioita. Vaistoineen ne iloitsevat, kiintyvät, kärsivät, raatavat, pelkäävät, raatelevat (eivät syyttä suotta), pelastavat, luottavat ja tuntevat toimissaan tunteita, kaikkialla – niin myös kaunokirjallisuudessa ja yleensä taiteissa.

Tai kituvat liikkumaan kykenemättöminä siivekkäinä, sikoina ja nautoina nykyisen lihatehtaan reaalisessa karsinassa.

Ihmismieli on kehittynyt niin kuin terho kasvaa tammeen tai niin kuin liskoista muotoutui nisäkkäitä. Kehitystä liikuttavat sekä sosiaaliset ärsykkeet että sisäiset yli- ja ali-inhimilliseen kurkottavat hengenvoimat ja eläinvoimat.

Tämä vaikuttava elämänkulku on hirvittävässä ristiriidassa sen kanssa, että mekanistinen ihminen vangitsee ja teurastaa eläimiä piittaamattomasti ja kiduttavammin kuin mikään eläin osatessaan voisi. Paradoksin täydentävät paitsi mm. eläinkokeet myös koko ekologinen tragedia. Tehoviljely tuhoaa hyönteisiä ja lintuja. Metsätalous ajaa oravat maalta kaupunkiin. Konekulttuuri iskee taukoamatta valtavia määriä eläimiä sukupuuttoon – kaupallisen, sähköisen, kyltymättömän ihmispedon mielihyväkeskuksia stimuloivan kulutushybriksen tainnuttamina.

Kun tällainen liukuhihna- ja sarjatulisota korvaa globaalin ja yksilöllisen etiikan, on taiteen ja kirjallisuuden haasteena pyhää luontoa puolustava henkinen rauhantehtävä.

Miten on? Kristinuskon mukaan Jumala loi ihmisen kuvakseen. Jos tapamme ihmisen, tapamme jumalan ja silloin myös itsemme. Jumala loi eläimen, mutta eläin ei tarkoituksella lyö eikä heitä kranaattia. Oliko jumala eläin?

Etenkin tiedostamattomasti tuntenen eläimet siskoikseni ja veljikseni. Olen ihminen ja tuntematon eläin. Tietoisesti olen myös lihansyöjä. Kukaties olen Bob Dylanin eläinkuvia riimittelevän runon Man Gave Names To All The Animals viimeisen sanan kaltainen.

Dylan kertoo ihmisen aikojen alussa eläimille antamista nimistä. Kuulija tunnistaa viimeisen sanan, vaikka Dylan jättää päätösrivin ilmaan – ei laula säettä eikä sen päättävän eläimen nimeä … (snake)…

Myyteissä käärme ei merkitse vain kavaluutta. Sen symbolisia ilmennyksiä ovat myös luova muutos ja sankari, elinvoima, kiertokulku…

