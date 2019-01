Ester Nuori Lepän päässä syntyy päivittäin kymmenkunta runoa – 26-vuotiaan runoilijan pienkustantamo julkaisee myös muiden jyväskyläläisten nuorten tuotantoa

Runous on Essi Leppäselle, 26, yhtä kuin koko elämä: hän ei osaa erottaa itseään runoudesta.

– Ajattelen runouden kautta ja kirjoitan päivän tapahtumia runomuotoon päässäni, kertoo taiteilijanimeä Ester Nuori Leppä käyttävä Leppänen.

Leppäsen päässä syntyy päivän mittaan kymmenkunta runoa.

– Hyvällä tuurilla kaksi niistä päätyy koskaan tekstiksi minnekään. Julkaisen lähes kaiken, minkä lopulta kirjoitan.

Leppäseltä on ilmestynyt omakustanteena kaksi runovihkoa Suo sammalta (2014) ja Rukous Eleni Äffälle (2017). Tänä keväänä ilmestyy Poesian julkaisemana hänen kolmas runovihkonsa Lauluja avaruudesta.

– Teos on minimalistinen tutkielma avaruudesta ja yksinäisestä ihmisestä. Tällä hetkellä se on lempilapseni.

Hänellä on painetun tekstin lisäksi monia muitakin julkaisukanavia: lavarunous, äänirunous, runobändi Erillinen kuoppa, julkaisutoiminta, zine.

– Ne vuorottelevat elämässäni. Lisäksi on rap-musiikki, jota kuuntelen paljon. Olen alkanut myös kirjoittaa rap-tekstejä.

Julkaisemansa runovihkot Leppänen on myös painanut itse. Kuvitukset ja kannet on tehnyt hänen ystävänsä, graafikko Lille Santanen.

– Olen ammatiltani kirjanpainaja. Tein ensimmäisen kirjani Stadin ammattiopiston lopputyönä 2014. Siitä lähti se fiilis, että haluan tehdä kirjani jatkossakin mahdollisimman pitkälle kokonaan itse.

Kirjallisuuden opintojen vuoksi vuonna 2015 Jyväskylään muuttanut ja nopeasti kaupungin runopiireihin sukeltanut Leppänen perusti kesällä 2017 pienkustantamon, joka sai nimen Esterin kirja.

– Halusin koota yhteen sitä porukkaa, jotka tekevät tätä juttua, mutta eivät vielä ole saaneet nimeä tai julkisuutta. Haluan tuoda esille esikoisrunoilijoita, uutta polvea, nuoria jyväskyläläisiä runoilijoita.

Esterin kirja on julkaissut tähän mennessä noin kymmenen nidettä, joista viimeisin on Paavo Kässin minimalistinen vihkonen Alkuluku. Seuraava julkaisu on helmikuussa ilmestyvä Tuomas Taskisen ja Venla-Vanamo Asikaisen runodialogi Lainattua valoa.

– Sidon sen omin käsin.

Leppänen ei lähde arvioimaan, mikä on Esterin kirjan painoarvo suomalaisen nykyrunouden julkaisijana.

– Toimittajathan sen arvioivat. Jos joku vaikka kirjoittaisi jutun pienkustantajista, niin siinähän sen sitten näkisi, miten se näkyy muille. Itse olen vaan alkanut tehdä omia juttuja. Luen aika vähän kirjallisuuslehtiä.

Leppänen ei myöskään halua uuvuttaa itseään kustannustoiminnalla, ettei se veisi liikaa aikaa tärkeimmiltä: taiteen tekemiseltä ja olemiselta.

– Prioriteettilistallani ensimmäisenä on mielenterveys, ja muutenkin sellainen rauhallinen elämäntahti. En voi vetää itteäni piippuun. Olen tehnyt sen tarpeeksi monta kertaa ja maksanut siitä kovaa hintaa. Nyt otan iisisti.

– Luulen, että Esterin kirja pysyy valovoimaisena, mutta tehdään rauhassa.

Leppänen on sukeltanut runouden maailmaan rapin ja laulujen kautta.

– Suurin innoittajani lyyrikkona on ollut Asa. Myös Joose Keskitalo on tärkeä.

– Aloin tutustua painettuun runouteen syvemmin vasta 2012. Silloin aloin itsekin kirjoittaa ja lukea paljon runoutta.

Runojen synty on runoilijalle mysteeri.

– Ne ilmestyvät joskus näkyinä, toisinaan lauseet alkavat kiertää kehää päässä ja piinata, kuin hahmot, jotka vaihtelevat eri aikoina.

Leppänen kirjoittaa usein heille.

– Rukous Eleni Äffälle oli silloiselle suojeluspyhimykselleni Eleni F:lle, äänirunojulkaisu Viekää terveiseni Polkalle! on kirjoitettu Polkalle, joka on alter egoni, keskussairaalan ykkösosastolla asuva, skitsofreniaa sairastava nainen. Nyt minua kiehtoo historiallinen henkilö, 1700-luvulla elänyt ortodoksisen kirkon pyhimys Ksenia Pietarilainen.

Tärkeitä teemoja ovat köyhyys, yksinäisyys ja eriarvoisuus.

– Näitä olen paljon pohtinut. Se, mitä on päätynyt paperille, on ihan sattumaa. Siellä on paljon pahaa mieltä ja haikeutta.

Miksi Essi Leppänen kirjoittaa?

– Luulen, että siinä on kolme ulottuvuutta: on terapeuttista päästää ulos niitä tekstejä. Se puhdistaa oma päätä. Sitten sitä haluaa jättää jälkiä maailmaan tuleville sukupolville. Oman näkemyksen haluaa jakaa, koska sen kokee niin merkityksellisenä.

– Niin, ja neljäs on kielen kauneus. En lakkaa ihmettelemästä sitä, miten ihmeellinen asia on kieli tällä pallolla. Niin mä sen ajattelen, että ollaan jossain pallolla.