Eteläkorealainen Parasite teki Oscar-historiaa ja keräsi samalla eniten palkintoja – pääosa-Oscarit Joaquin Phoenixille ja Renee Zellwegerille

Eteläkorealainen satiiri Parasite teki Oscar-historiaa viemällä ensimmäisenä ei-englanninkielisenä elokuvana parhaan elokuvan Oscar-palkinnon.

Kaikki aiemmin kirkkaimman Oscarin voittaneet elokuvat ovat olleet joko englanninkielisiä tai mykkiä.

Eikä Parasite tyytynyt gaalassa vain viimeisenä jaettuun pystiin. Se keräsi kaikkiaan neljä palkintoa ja samalla illan suurimman potin. Elokuva sai myös parhaan ohjauksen, parhaan kansainvälisen elokuvan ja parhaan alkuperäisen käsikirjoituksen palkinnot.

– Kun olin voittanut kansainvälisen parhaan elokuvan palkinnon, ajattelin, että päivä oli siinä ja voin rentoutua, humoristinen ohjaaja Bong Joon-ho sanoi pokatessaan palkintoa parhaasta ohjauksesta.

Bong jatkoi kiitämällä kilpakumppaneitaan, kuten veteraaniohjaaja Martin Scorsesea ja Quentin Tarantinoa.

– Kiitos. Juon huomisaamuun saakka. Kiitos, ohjaaja nauroi puheensa lopuksi.

Elokuva-alan kiiltävimmät palkinnot jaettiin Hollywoodissa 92. kerran sunnuntain ja maanantain välisenä yönä Suomen aikaa.

Pitt vitsaili kiitospuheessaan

Sen sijaan näyttelijäpalkinnoissa ei yllätyksiä saatu, vaan kaikki sujui kuin käsikirjoituksen mukaan. Parhaan miespääosan Oscar-palkinnon pokkasi Joaquin Phoenix elokuvasta Joker. Hänet oli jo aiemmin palkittu fyysisestä roolistaan muun muassa Golden Globe- ja Bafta-palkinnoilla. Oscar oli Phoenixille ensimmäinen.

Joker kuului illan ennakkosuosikkeihin 11 ehdokkuudellaan. Lopulta se sai vain kaksi palkintoa, toisen parhaasta musiikista.

Parhaan naispääosan Oscarin puolestaan vei Renee Zellweger elokuvasta Judy. Myös Zellweger oli ennakkosuosikki.

Parhaan naissivuosan Oscarin sai avioerojuristia Marriage Story -elokuvassa näytellyt Laura Dern. Parhaan miessivuosan pystillä puolestaan palkittiin odotetusti Brad Pitt elokuvasta Once Upon a Time in Hollywood.

– Minulle sanottiin, että aikaa on vain 45 sekuntia, mikä on 45 sekuntia enemmän kuin senaatti antoi John Boltonille, Pitt vitsaili kiitospuheensa aluksi viitaten presidentti Donald Trumpin virkarikosoikeudenkäyntiin.

Vinoilua naisten puuttumiselle

Gaala järjestettiin toista vuotta putkeen ilman varsinaista juontajaa. Juhla Los Angelesin Dolby-teatterissa käynnistyi muusikko Janelle Monaen vauhdikkaalla esityksellä.

Esityksensä aikana Monae laittoi yleisössä istuvia elokuvatähtiä laulamaan mikkiin ja otti kantaa muun muassa siihen, ettei parhaan ohjauksen Oscarista kisannut tänä vuonna yhtään naisehdokasta.

– Tänään juhlimme kaikkia upeita lahjakkuuksia tässä salissa. Juhlimme kaikkia naisia, jotka ohjasivat ilmiömäisiä elokuvia. Ja olen ylpeä seistessäni tässä mustana queer-taiteilijana, Monae totesi.

Oscareita on jälleen kritisoitu myös valkoisuudestaan, ja tähän tarttuivat kärkkäästi avauspuheenvuorosta vastanneet koomikot Steve Martin ja Chris Rock.

– Ajattele, kuinka paljon Oscarit ovat muuttuneet viimeisen 92 vuoden aikana, Martin aloitti.

– Vuonna 1929 ei ollut yhtään mustaa näyttelijäehdokasta.

– Ja nyt vuonna 2020 meillä on yksi, Rock totesi ja viittasi naispääosan Oscarista kisanneeseen Cynthia Erivoon.