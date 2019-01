"Että katsoja poistuu salista kosketettuna, sellainen naiivi unelma mulla on", sanoo Jarno Kuosa – hänen ohjaamansa Sydänmaa on kaupunginteatterin kevään päätuotanto

Nyt Jarno Kuosa on teatteriohjaaja. Hän vierailee kolmatta kertaa Jyväskylän kaupunginteatterissa: historiallinen sukutarina Sydänmaa on ensi-illassa 26. tammikuuta.

Mutta mitä Kuosa halusi olla isona, kun hän oli pieni?

– Diplomi-insinööri.

Ja minkähän takia?

– Mun sedän. Hänellä oli Porsche. Ja silloin se kuulosti kiinnostavalta ammatilta. Aika kauas siitä on tultu.

Aika pian insinööri-haaveiden jälkeen nimittäin elämään tuli teatteri. Vahingossa ja vähän kuin sattuman kautta, kuten aika usein elämässä asiat käyvät.

– Olisinko ollut seitsemännellä luokalla. Kavereita oli menossa teatterileirille ja ne sanoivat, että lähde mukaan. Lähdin.

Leirin jälkeen Kuosa jatkoi Masalan nuorisoteatteriin. Se on aktiivinen, tunnettu ja ansioitunut Kirkkonummella toimiva nuorisoteatteri.

Masalan nuorisoteatterissa Kuosan ensimmäinen iso produktio oli Huckleberry Finnin seikkailut (1993). Hannele Parkkisen ohjaamassa esityksessä Kuosalla oli rooli Tom Sawyerina.

Kuosa oli pyörtyä joka esityksessä. Syy ei ollut pelkästään ensimmäisen varsinaisen teatteriesitystilanteen jännittävyydessä vaan myös arkun pienessä koossa.

– Esitys alkoi kohtauksella, jossa lavalla on pieni arkku. Minä olin siellä arkussa, kun yleisö tuli sisään. Ja kun näytelmä käynnistyi, nousin ylös. Arkussa oli aika vähän happea ja tilanne oli niin jännittävä, että tuossa kohtaa oli aina lähteä taju.

Lukioaikana Kuosa jatkoi nuorisoteatterissa, ja idea ammattilaisuuteen pyrkimisestä alkoi herätä. Ylioppilaskirjoituksissa hän kirjoitti ruotsista C:n, kävi armeijan ja lähti Karjaan ruotsinkieliseen kansanopistoon teatterilinjalle.

Siellä Kuosa oli ainoa suomenkielinen, ei puhunut hirmu hyvin ruotsia ja kieltäytyi sinnikkäästi puhumasta suomea.

Kansanopistovuoden jälkeen ruotsi oli Kuosalla siinä kuosissa, että hän pystyi tekemään teatteriakin molemmilla kotimaisilla.

Jo Masalan nuorisoteatterissa Kuosa oli pannut merkille, että mukana oli monenlaisia tyyppejä, joilla oli hyvin erilaiset taustat. Silti he toimivat sujuvasti yhdessä, kun asia ja tavoite olivat yhteiset.

Yhdessä tekeminen oli mukavaa ja luova ympäristö kiehtova. Kuosa hoksasi, tuolloin ei välttämättä aivan näillä sanoilla, että teatterin tekeminen ”on hirveän kiinnostava katto ihmisten kohtaamisille”, että ”kyseessä on yhteinen mystinen matka”.

Vieläkö se on sitä vai oletko kyynistynyt toisiin ajatuksiin?

– Kyllä tuo on säilynyt. Vaikka joskus saattaakin väsyttää, niin ei mulla ole koskaan ollut sellaista, että ahdistaisi lähteä tekemään teatteria.

Harjoituksissa Kuosa sanoo olevansa yhä yhtä ”lapsellinen, naiivi ja typerä” kuin juniorina.

– Ärsyttävyyteen asti vielä. Joskus saattaa mennä hirveästi aikaa ihan triviaalin yksityiskohdan rakentamiseen. Sellaisen, joka siinä tekemishetkellä tuntuu hirveän hauskalta ja hedelmälliseltä.

Esimerkki?

– Kauas pilvet karkaavat -esityksessä Jyväskylässä oli kohtaus, jossa Jukka-Pekka Mikkonen pukeutui takkiin härkätaistelija-tyyppisin elein. Sitä ja siinä tarvittavan attackin määrää pohdittiin tosi pitkään.

Jarno Kuosasta piti aluksi tulla näyttelijä.

– Se oli pitkäaikainen haave, mutta ei minusta olisi ollut siihen.

Miten niin?

– Mä en... koe, että mulla olisi siihen tarvittavaa paloa.

Kuosan mukaan ohjaaminen on teatteriammattina sellainen, että sitä ei keksi ensimmäisenä.

– Käänteentekevä tapaus oli ammattikorkeakoulu Stadiassa teatterilinjalla pidetty ohjauskurssi. Tehtiin Tuomo Rämön, nykyisen Teatteri Jurkan taiteellisen johtajan, kanssa kimppaduuni, kirjoitettiin ja ohjattiin yhdessä, ja siitä se oikeastaan lähti.

Stadian lopputyönään Kuosa kirjoitti ja ohjasi näytelmän Ett steg utanför, tarinan keski-ikää lähestyvästä asunnottomasta ja työttömästä ammattinyrkkeilijästä. Se esitettiin Helsingissä toimivassa Viirus-teatterissa vuonna 2005, ja näytelmästä muodostui menestys.

Viirus oli aiemminkin tehnyt yhteistyötä Ruotsin kansallisteatterin Riksteaternin kanssa. Vuonna 2007 Viirus vei Riksteaternin Ruotsin-kiertueelle Ett steg utanförin, kirjoittaja-ohjaaja Kuosan esikoisen.

Ura sai siis aivan poskettoman makoisan alun.

– Muistan, kun Tukholman ensi-illan jälkeen tuottaja heitti minut Jaguarillaan Södermalmille yhteen kaupungin prameimmista hotelleista. Riksteaternilla pidetään niin sanotusti huolta ihmisistä. Hienosta hotellihuoneesta siirryin sitten seuraavana päivänä Helsingin Kalliossa Fleminginkadun ja Helsinginkadun kulmassa sijainneeseen yksiööni syömään spagettia. Siinä nurkilla Hursti jakoi vaatteita köyhille.

Jyväskyläläisittäin kiinnostavaa Ett steg utanförissä oli se, että näytelmä perustui nyrkkeilijä Tarmo Uusivirran elämäntarinaan.

Liittyipä näytelmään sellainenkin sattumus, että Viiruksen Ett steg utanför oli viimeinen esitys, josta tunnettu kriitikko Jukka Kajava kirjoitti ennen äkillistä kuolemaansa.

Kajavan mukaan ”kannatti antaa mahdollisuus Jarno Kuosan kirjoittamalle ja ohjaamalle urheilijamuotokuvalle. Kipeä elämänkaari kertoo kipeästä ajasta oleellisin ja koskettavin kääntein”.

Kuosa jatkoi Teatterikorkeakouluun, ja valmistui sieltä ohjaajaksi vuonna 2012. Jyväskylässä hän työskenteli ensi kertaa jo opiskeluaikoinaan, kun kaupunginteatterissa nähtiin teatterin ja Teakin kolmen ohjaajaopiskelijan ”pienten esitysten festivaali” toukokuussa 2010.

Vuonna 2017 Jyväskylässä sai ensi-iltansa Kuosan ohjaama Kauas pilvet karkaavat, Aki Kaurismäen samannimiseen elokuvaan perustunut näytelmä. Ensi viikolla saa ensi-iltansa Ari-Pekka Lahden kirjoittama Sydänmaa, joka kertoo kokkolalaisen suvun vaiheista Suomen itsenäisyyden aikana.

Viimeisin Kuosa-ohjaus nähtiin syksyllä Lahden kaupunginteatterissa: Lars Norénin Hiljaista musiikkia. Sen keskeisiä teemoja ovat menettäminen ja surun kohtaaminen.

– 10 vuotta olin yrittänyt salakuljettaa sitä eri teattereihin. Sanoin aina, että tästä tulisi hyvä juttu, ja teatterit pelkäsivät, että siitä tulisi vain todella synkkä. Sanoin, että siitä tulisi hyvä esitys, ja ne sanoivat, että eikä tulisi. Ja nyt se viimein toteutui.

On Kuosalla muitakin unelmanäytelmiä, jotka olisi joskus mukava tehdä. Tuleeko siitä ylimääräisiä paineita, tunne, että on pakko onnistua, kun pääsee tekemään jonkin aivan erityisen rakkaan näytelmän?

– Olen jotenkin sillä lailla tyhmä, että en jaksa ajatella tuollaista. On ihan turha arvailla etukäteen, mitä jostakin tulee. Teatterin ydin on tietynlainen lapsenmielisys, eikä lapsenmielinen ihminen ajattele tuollaisia asioita. Pitää vain mennä ja tehdä. Ja jos kopsahtaa, niin sitten kopsahtaa. Silloin itketään, ja sitten jatketaan taas matkaa.

Sydänmaastakin Kuosa pitää.

– En näe mitään järkeä alkaa tehdä, jos ei pidä tekstistä. Jos se ei kosketa minua, niin miten minun ohjaajamani versio voi koskaan koskettaa katsojaa?

Ja toisaalta, jos jokin tekstissä koskettaa, niin...

– Se on merkki siitä, että sitä kannattaa lähteä tutkimaan. Aina pitäisi olla jokin omakohtainen osuma alla.

Kuosaa kiinnostaa päästä arkikokemuksen yli johonkin sellaiseen, joka ”kenties puhuttelee meitä ihmisinä”.

– Minulla on ehkä halu pohtia ihmisen eksistenssiä, että mitä tämä kaikki on, löytää sinne ytimeen. Ja siinä välissä on kaikenlaista hörsöä!

Parhaimmillaan esityksen tuottama havainto ihmisestä sitten vaikuttaa katsojaan.

– Ja tämä poistuu salista kosketettuna, ja kaikki tuntuu vähän muuttuneen. Sellainen naiivi unelma mulla on, kun mä teen teatteria.