Euroviisuedustaja Daruden toinen ehdokaskappale kertoo arjen sankaruudesta

Suomen euroviisuedustaja Daruden eli Ville Virtasen toinen viisuehdokaskappale kertoo arjen sankaruudesta. Yhdessä Sebastian Rejmanin kanssa esitettävän kappaleen nimi on Superman.

– Meillä kaikilla on joku henkilö tai jokin juttu, joka kannustaa eteenpäin. Omalla kohdallani se on esimerkiksi lapseni nauru tai koirani, joka ilahtuu aina minut nähdessään. You can make me fly like a superman, laitat minut lentoon, Darude kertoo kappaleen sanoituksista Ylen tiedotteessa.

Darude on säveltänyt ja sanoittanut Supermanin yhdessä Thom Bridgesin ja Chris Hopen kanssa.

Supermanin musiikkivideon on ohjannut Jaakko Manninen. Hän ideoi, että Darude näyttelee videolla supermiestä.

Kappale on kuunneltavissa Yle Areenassa ja Spotifyssa.

Daruden ja Rejmanin kolmas ja viimeinen kilpailukappale Uuden musiikin kilpailuun (UMK) julkaistaan 22. helmikuuta. Edustuskappale Euroviisuihin valitaan 2. maaliskuuta Turussa. Daruden ensimmäinen ehdokaskappale julkaistiin viime viikolla. Kappaleen nimi on Release Me.

Daruden mukaan Release Me on kotoa poissa olevan vanhemman synninpäästöpyyntö, jossa "riittämättömyyden tunnetta huudetaan universumille".

– Minulla on asiat hyvin balanssissa, mutta välistä tulee syyllisyydentuntoja, sydämenpistoksia tai hirveä koti-ikävä reissussa. Uskon, että monella vanhemmalla on joskus sellaisia tuntemuksia, Darude sanoo.