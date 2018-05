Euroviisufinaali alkoi Lissabonissa – Saara Aalto laulaa kisan loppupuolella

Vuoden 2018 Eurovision laulukilpailujen finaali on alkanut Portugalin Lissabonissa. Viisufinaalin aluksi esiintyivät Portugalin kansallismusiikin fadon kaksi tähteä Ana Moura ja Mariza.

Euroviisukappaleista kuultiin ensimmäisenä Ukrainan Melovinin sävelmä Under The Ladder.

Suomen edustaja Saara Aalto eteni semifinaalista loppukilpailuun kappaleellaan Monsters. Aalto esiintyy 17:ntenä loppukilpailun kaikkiaan 26 finalistista.

Suomi pääsi Euroviisujen finaaliin edellisen kerran tätä ennen vuonna 2014.

Eurovision laulukilpailu järjestetään 63. kerran. Portugali isännöi kisaa ensimmäisen kerran.

Euroviisufinaalin esiintymisjärjestys

1. Ukraina: MELOVIN - Under The Ladder

2. Espanja: Amaia y Alfred - Tu Canción

3. Slovenia: Lea Sirk - Hvala, ne!

4. Liettua: Ieva Zasimauskaite - When We're Old

5. Itävalta: Cesár Sampson - Nobody but You

6. Viro: Elina Nechayeva - La Forza

7. Norja: Alexander Rybak - That's How You Write A Song

8. Portugali: Cláudia Pascoal - O Jardim

(Tauko)

9. Iso-Britannia: SuRie - Storm

10. Serbia: Sanja Ilić & Balkanika - Nova Deca

11. Saksa: Michael Schulte - You Let Me Walk Alone

12. Albania: Eugent Bushpepa - Mall

13. Ranska: Madame Monsieur - Mercy

14. Tšekki: Mikolas Josef - Lie to Me

15. Tanska: Rasmussen - Higher Ground

16. Australia: Jessica Mauboy - We Got Love

(Tauko)

17. Suomi: Saara Aalto - Monsters

18. Bulgaria: Equinox - Bones

19. Moldova: DoReDoS - My Lucky Day

20. Ruotsi: Benjamin Ingrosso - Dance You Off

21. Unkari: AWS - Viszlát Nyár

22. Israel: Netta - Toy

23. Alankomaat: Waylon - Outlaw In 'Em

24. Irlanti: Ryan O'Shaughnessy - Together

25. Kypros: Eleni Foureira - Fuego

26. Italia: Ermal Meta e Fabrizio Moro - Non Mi Avete Fatto Niente