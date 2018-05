Euroviisujen finaalipaikan lunastanut Saara Aalto: Jännittää, että odotukseni nousevat liikaa

Lissabonissa pöydän ääreen istuutuu onnellisesti hymyilevä euroviisuedustaja varhain keskiviikkona. Saara Aalto on saanut kuulla noin kaksi tuntia aiemmin, että hän pääsi ensimmäisestä semifinaalista jatkoon ja kisaa lauantain finaalissa.

– Hyvältä tuntuu, ei voi muuta sanoa. Olen vielä vähän shokissa tuosta hetkestä, kun tuloksia odotettiin. Se oli kyllä paha tilanne. Kamerat olivat tosi kaukana meistä koko ajan, se oli rankka hetki, Aalto sanoo.

Aalto kertoo kaiken menneen hänen esityksessään juuri niin kuin pitikin.

– Toista kertosäettä lavan edessä tanssiessani näin, että kaikilla oli kädet ilmassa. Siellä oli paljon Suomen lippuja ja muita lippuja, mutta silti näin, että kaikki olivat menossa mukana. Kyllähän sen rakkauden tunsi ja kuuli.

Aalto kertoo hänen äitinsä, isänsä ja veljensä matkanneen Portugaliin. Myös Aallon sisko ja Aallon kavereita on tulossa Lissaboniin.

Aalto ei ollut ehtinyt vielä nähdä läheisiään tulosten julkistamisen jälkeen.

– Nyt vain odotan, että pääsen halaamaan Meriä (Aallon kihlattu) ja koko tiimiäni ja juhlimaan heidän kanssaan.

Kyproksen edustaja houkutteli Aaltoa hotellin baariin juhlimaan

Aalto kertoo, että hän ei haluaisi omien odotustensa nousevan liian suuriksi finaalin osalta.

– Nyt on voittajafiilis. Tuntuu, että tämä oli se niin sanotusti vaikein juttu, että ihan sama miten finaalissa käy. Vai onko sittenkään? Se vaihtelee koko ajan. Olen aina tullut toiseksi, joten miten voin hyväksyä sen, jos en nyt onnistu?

– Minua vähän jännittää, että nousevatko odotukseni liikaa. Haluaisin pystyä nauttimaan (finaalista) käy miten käy. Elämä on myös osoittanut, että kaikella on tarkoitus, kaikki vaan menee aina oikein. En usko sattumiin, siksi ei kannata stressata.

Ensimmäisestä semifinaalista jatkoon päässeet nostivat itselleen tiedotustilaisuudessa lapun, jonka perusteella he esiintyvät joko finaalin ensimmäisellä tai toisella puoliskolla.

Aalto esiintyy lauantaina finaalin toisella puoliskolla.

– Uskon, että se on hyvä. Toki meistä melkein kaikki menivät toiselle puoliskolle, että mietin olisiko ensimmäinen jopa parempi, kun kaikki menobiisit ovat kakkosessa. Mutta kai se on joku juttu, että kakkospuolta pidetään parempana, että se jää ihmisten mieliin paremmin.

Aalto ei ollut vielä varma, miten hän aikoo juhlistaa finaalipaikkaansa, mutta Kyproksen edustajalla Eleni Foureiralla oli ilmeisesti suunnitelmia Aallon varalle.

– Kyproksen tyttö on kova fanini, ja hän sanoi että Saara, kun me menemme finaaliin, menemme juhlimaan hotellin baariin ja juhlitaan. Hänellä oli niin iso asenne, etten tiedä uskallanko sanoa ei, Aalto naurahtaa.

Suomi viimeksi finaaliin vuonna 2014

Jatkoon ensimmäisestä semifinaalista Suomen lisäksi menivät Itävalta, Viro, Kypros, Liettua, Israel, Tshekki, Bulgaria, Albania ja Irlanti.

Ensimmäisessä semifinaalissa puolet äänistä tuli katsojilta ja puolet kansallisilta tuomaristoilta. Kaikki ensimmäiseen semifinaaliin osallistuneet maat saivat äänestää. Äänet antoivat myös kaksi viisujen suurta rahoittajamaata, Iso-Britannia ja Espanja sekä kisojen isäntämaa Portugali. Iso-Britannia, Espanja ja Portugali pääsevät suoraan finaaliin.

Toinen semifinaali käydään torstaina.

Lauantain finaalissa kisaa yhteensä 26 maata: kummastakin semifinaalista jatkoon päässeet kymmenen maata, isäntämaa Portugali sekä viisi suurta rahoittajamaata eli Ranska, Saksa, Italia, Espanja ja Iso-Britannia.

Suomi on päässyt Euroviisujen finaaliin edellisen kerran vuonna 2014. Tuolloin Softengine sijoittui 11:nneksi kappaleella Something Better.