Euroviisujen semifinaali on tänään – Saara Aalto kilpailee numerolla 15

Suomen edustaja Saara Aalto kisaa tänään semifinaalissa pääsystä Eurovision laulukilpailun finaaliin. Euroviisut järjestetään tällä kertaa Portugalissa.

Illan semifinaaliin osallistuu Lissabonissa 19 maata. Saara Aallon kilpailukappale Monsters nähdään viidenneksi viimeisenä.

Eurovision laulukilpailuun osallistuu tänä vuonna 43 maata, joukossa kaukomaa Australia. Venäjä palaa vuoden tauon jälkeen kilpailuun.

Ensimmäinen semifinaali alkaa kello 22 Suomen aikaa.

Kymmenen kilpailijaa menee finaaliin. Toiset kymmenen finalistia selviävät torstaina nähtävässä semifinaalissa. Lisäksi lauantain finaalissa nähdään suurimmat rahoittajamaat eli Ranska, Saksa, Italia, Espanja ja Iso-Britannia sekä isäntämaa Portugali.

Tiistain semifinaalin esiintyjät:

1. Azerbaidžan: Aisel: X My Heart

2. Islanti: Ari Ólafsson: Our Choice

3. Albania: Eugent Bushpepa :Mall

4. Belgia: Sennek: A Matter of Time

5. Tšekki: Mikolas Josef: Lie to Me

6. Liettua: Ieva Zasimauskaite: When We're Old

7. Israel: Netta: Toy

8. Valko-Venäjä: Alekseev: Forever

9. Viro: Elina Nechayeva: La forza

10. Bulgaria: Equinox: Bones

11. Makedonia: Eye Cue: Lost and Found

12. Kroatia: Franka: Crazy

13. Itävalta: Cesár Sampson: Nobody but You

14. Kreikka: Yianna Terzi: Oniro mou

15. Suomi: Saara Aalto: Monsters

16. Armenia: Sevak Khanagyan: Qami

17. Sveitsi: Zibbz: Stones

18. Irlanti: Ryan O'Shaughnessy: Together

19. Kypros: Eleni Foureira: Fuego