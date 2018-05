Euroviisulavalle juossut häirikkö vei Britannian edustajan mikrofonin – esitys uusiksi

Portugalissa Euroviisujen finaalissa lavalle juossut häirikkö vei mikrofonin kesken Britannian edustajan Surien esityksen. Lavalle rynnännyt mies ehti huutaa jotain mikrofoniin, ennen kuin turvamiehet veivät hänet pois ja mikrofoni hiljennettiin.

Britannian edustajalle annettiin uusi mikrofoni ja tämä jatkoi esitystä nopeasti.

Surie esiintyy uudestaan, kertoo Ylen viisuselostaja Mikko Silvennoinen Twitterissä.

– Iso-Britannia esiintyy uudestaan vikan biisin jälkeen, Silvennoinen kirjoittaa.

Viisulavalla esiintyneitä artisteja on häiriköity aiemminkin, esimerkiksi vuonna 2010 turvamiehet veivät Espanjan edustajan Daniel Digesin esitystä häirinneen miehen pois lavalta. Diges esitti kappaleensa loppuun, mutta myös hänen annettiin esiintyä uudelleen muiden esitysten jälkeen.

Euroviisufinaalin esiintymisjärjestys

1. Ukraina: MELOVIN - Under The Ladder

2. Espanja: Amaia y Alfred - Tu Canción

3. Slovenia: Lea Sirk - Hvala, ne!

4. Liettua: Ieva Zasimauskaite - When We're Old

5. Itävalta: Cesár Sampson - Nobody but You

6. Viro: Elina Nechayeva - La Forza

7. Norja: Alexander Rybak - That's How You Write A Song

8. Portugali: Cláudia Pascoal - O Jardim

(Tauko)

9. Iso-Britannia: SuRie - Storm

10. Serbia: Sanja Ilić & Balkanika - Nova Deca

11. Saksa: Michael Schulte - You Let Me Walk Alone

12. Albania: Eugent Bushpepa - Mall

13. Ranska: Madame Monsieur - Mercy

14. Tšekki: Mikolas Josef - Lie to Me

15. Tanska: Rasmussen - Higher Ground

16. Australia: Jessica Mauboy - We Got Love

(Tauko)

17. Suomi: Saara Aalto - Monsters

18. Bulgaria: Equinox - Bones

19. Moldova: DoReDoS - My Lucky Day

20. Ruotsi: Benjamin Ingrosso - Dance You Off

21. Unkari: AWS - Viszlát Nyár

22. Israel: Netta - Toy

23. Alankomaat: Waylon - Outlaw In 'Em

24. Irlanti: Ryan O'Shaughnessy - Together

25. Kypros: Eleni Foureira - Fuego

26. Italia: Ermal Meta e Fabrizio Moro - Non Mi Avete Fatto Niente