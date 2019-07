Festivaalien edustajat näreissään esiintyjien peruutuksista – ”Pääpaino valitettavasti aina saman genren artisteissa”

Suomen festivaalikesä on ollut pääesiintyjien kannalta epäonninen. Perjantaina sekä Weekend- että Flow-festivaalit tiedottivat suurten artistiesiintymisten peruutuksista. Heinäkuun alussa Ruisrock jäi kokonaan vaille pääesiintyjää, kun sekä alkuperäinen artisti että tuuraaja peruivat esiintymisensä.

Ilmiö viime hetkellä vetäytyvistä esiintyjistä liittyy musiikkialan alati kiihtyvään tahtiin, arvelee Weekend-festivaalin tiedottaja Tomi Lindblom.

– Ennen artisti pysyi pinnalla useamman vuoden, mutta nykyään suosio voi kestää vain kuukauden. Tapahtumajärjestäjillä on vaikeuksia varata seuraavan kesän artisteja, kun ei voida tietää, onko esiintyjä silloin jo mennyttä kauraa. Samalla artistien edustajille voi tulla kiusaus siitä, kannattaako sittenkään lähteä Eurooppaan vai pitäisikö pysyä esimerkiksi vain Jenkeissä, Lindblom sanoo.

Weekend-festivaalin taiteellinen johtaja Tuomas Kallio kertoo STT:lle sähköpostitse, että artisteja saatetaan buukata joskus melko myöhään, mikä voi tehdä viime hetken aikatauluista haastavampia.

Julkistettujen artistien perumiset herättävät paljon huomiota, mutta peruutuksia tapahtuu paljon myös piilossa. Artistin kanssa on voitu päästä jo solmimaan sopimuksia, mutta juuri ennen julkistamista tuleekin ilmoitus peruutuksesta.

– Valitettavasti artisteilla peruutukseen syy voi sopimusteknisesti olla käytännössä mikä vain, Kallio sanoo.

Lindblom pohtii, onko Suomi loppujen lopuksi liian pieni markkina-alue artisteille, joiden valtamarkkinat lepäävät toisaalla.

– Musiikkipoliittisesti mennään sinne, mistä saa isoimmat rahat, tai missä on isoimmat näkymät johonkin asiaan, hän toteaa.

Hiphopparit voivat olla herkempiä perumaan

Flow-festivaalin pääesiintyjäjoukkoon kuulunut Cardi B peruutti esiintymisensä kiertueaikatauluunsa vedoten. Weekend-festivaalin pääesiintyjä Swedish House Mafia perui tulonsa ”tuotannollisten ongelmien” takia.

– Yleensä peruutukset ovat inhimillisiä: lentokone meni rikki, artisti sairastui, tuli pyörremyrsky. Tässä tapauksessa ei kuitenkaan ole kyse sellaisesta, Lindblom sanoo.

Lindblom on työskennellyt pitkään tapahtuma-alalla useiden eri festivaalien parissa. Hän arvelee, että artistiperumisten ilmiö on yleistynyt viimeisimpien viiden vuoden aikana.

– Tämä ilmiö ei kohdistu yksittäisiin artisteihin, vaan laajemmalti tähän musiikin kenttään. Tällaiset tuotannollisiin syihin vetoamiset ovat äärimmäisen harvinaisia perinteisessä pop- tai rockmusiikissa. Enemmän tämä liittyy uudentyyppiseen musiikkiin, kuten hip hop- tai rap-musiikkiin. Syynä on juuri tämän musiikkikulttuurin nopeatempoisuus.

Myös Flow-festivaalin Kallio tunnistaa ilmiön ja toteaa sopimuksiin sitoutumisen paikoin löyhentyneen.

– Euroopassa on peruuntunut hyvin paljon festivaaliesiintyjiä, ja pääpaino näissä on valitettavasti aina saman genren artisteissa. Jonkinlainen leväperäisyys on lisääntynyt.

Rahojaan saa harvoin takaisin

Flow- ja Weekend-festivaaleista kerrotaan, että yksittäisen artistin perumisesta ei voi saada korvauksia.

– Olisi mahdotonta järjestää tapahtuma, jos koko ajan joutuisi pelkäämään, että artistin peruuttaessa tulee miljoonatappiot, Lindblom sanoo.

Kuluttaja- ja kilpailuviraston johtaja Outi Haunio-Rudanko sanoo, että korvaukset arvioidaan aina tapauskohtaisesti.

– Kuluttajariitalautakunta käsittelee näitä ja arvioi, kuinka paljon luvattua vajaammaksi markkinoitu palvelu on jäänyt ja onko sitä pystytty jotenkin korvaamaan.

Weekend-festivaalille pääesiintyjän korvaajaksi tulee ruotsalainen dj Alesso. Flow-festivaaliin Cardi B:n tilalle saapuu R&B-artisti Solange.

Festivaalien edustajat toivovat, että fanit eivät kyynisty peruutusten myötä.

– Ilmiö on "painajainen" tapahtumajärjestäjille, mutta myös yleisölle. Täytyyhän yleisön pystyä luottamaan siihen, että artistit, joita he haluavat mennä katsomaan, ylipäätään tulevat, Lindblom sanoo.

Weekend-festivaali on tänä viikonloppuna Helsingin Suvilahdessa. Flow järjestetään 9.–11. elokuuta niin ikään Suvilahdessa.