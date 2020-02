Göteborgin elokuvajuhlien pääpalkinto Norjaan, paras dokumenttielokuva valittiin Suomesta

Norjalaisen Dag Johan Haugerudin ohjaama Barn voitti pohjoismaisen fiktioelokuvan kilpasarjan Göteborgin elokuvafestivaaleilla.

Miljoonan kruunun eli runsaan 90 000 euron arvoisesta palkinnosta kisasi myös Jenni Toivoniemen ohjaaja ja käsikirjoittama draamakomedia Seurapeli sekä kuusi muuta ehdokasta. Vanhan kaveriporukan tapaamisesta kertova Seurapeli oli kategorian ainoa suomalaisehdokas.

Parhaan pohjoismaisen dokumenttielokuvan palkinnon voittivat ohjaajat Jenni Kivistö ja Jussi Rastas elokuvalla Colombia in My Arms, joka kertoo sisällissodasta kärsineen Kolumbian rauhanprosessista. Palkinnon arvo on 250 000 kruunua eli runsaat 23 000 euroa.

Voittajat valittiin lauantai-iltana.