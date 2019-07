Game of Thrones piti rautaotteensa Emmy-ehdokkuuksia jaettaessa

Fantasiadraama Game of Thronesin viimeinen kausi rikkoi ennätyksiä kahmimalla 32 Emmy-ehdokkuutta. Se on suurin määrä ehdokkuuksia, mitä draamasarja on koskaan saanut yhdellä kertaa.

Toiseksi eniten ehdokkuuksia keräsi 50-luvun koomikosta kertova The Marvelous Mrs. Maisel. Sarja vei itselleen 20 ehdokkuutta.

Ydinvoimaonnettomuudesta kertova minisarja Tshernobyl puolestaan keräsi 19 Emmy-ehdokkutta.

Tv-alan Emmy-palkinnot jaetaan Los Angelesissa 22. päivä syyskuuta.