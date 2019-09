Game of Thronesille odotetusti parhaan draamasarjan Emmy-palkinto, Fleabag yllätti

Fantasiadraama Game of Thrones on voittanut parhaan draamasarjan Emmy-palkinnon Los Angelesissa. HBO:n hittisarja sai palkinnon nyt neljättä kertaa.

Game of Thronesin voitto oli laajalti odotettu, vaikka sarjan viimeiseksi jäänyt tuotantokausi saikin faneilta ristiriitaisen vastaanoton.

Game of Thrones keräsi tämän vuoden Emmyissä ennätykselliset 32 ehdokkuutta. Palkintoja se sai kaikkiaan 12 kappaletta.

Parhaan komediasarjan Emmyn vei hieman yllättäen mustaa huumoria viljelevä Amazonin suoratoistopalvelun Fleabag. Se jätti taakseen muun muassa suosikkikomediat Rouva varapresidentin eli Veepin ja The Marvelous Mrs. Maiselin.

Näyttelijät Jodie Comer ja Billy Porter saivat draamasarjojen parhaan nais- ja miespääosan palkinnot Emmy-gaalassa.

Comer palkittiin roolistaan hyytävänä palkkamurhaajana trillerisarja Killing Evessä. Porter puolestaan sai palkinnon pääroolistaan sarjassa Pose, joka kuvaa seksuaalivähemmistöjen kulttuuria sykkivässä 1980-luvun New Yorkissa.

Draamasarjojen parhaan naissivuosan palkinnon sai rikosdraama Ozarkissa näyttelevä Julia Garner. Parhaan miessivuosan Emmyllä palkittiin fantasiadraama Game of Thronesissa Tyrion Lannisteria näyttelevä Peter Dinklage.

Komedian naispääosapalkinto yllättäjälle

Gaalan alkupuolella jaetut komediasarjojen näyttelijäpalkinnot toivat mukanaan myös pieniä yllätyksiä, niidenkin takana Fleabag.

Parhaan naispääosan palkinto komediasarjoista meni Fleabagin Phoebe Waller-Bridgelle, joka on myös luonut sarjan. Hänet palkittiinkin lisäksi parhaan komediasarjan käsikirjoituksen Emmyllä.

– On todella ihmeellistä ja rauhoittavaa tietää, että likainen, pervo, vihainen ja sekaisin oleva nainen voi päästä Emmyihin, Waller-Bridge totesi palkinnon saatuaan viitaten Fleabag-sarjan roolihahmoonsa.

Palkinnon ennakoitiin laajasti menevän suurisuisesta varapresidentistä, myöhemmin presidentistä, kertovalle Rouva varapresidentti -sarjan Julia Louis-Dreyfusille. Louis-Dreyfus on voittanut roolistaan Selina Meyerinä jo kuusi Emmyä, mikä on New York Timesin mukaan ennätys yhdestä roolista.

Parhaan naissivuosan palkinnon pokkasi Alex Borstein, joka näyttelee 50-luvun koomikosta kertovassa The Marvelous Mrs. Maisel -sarjassa. Borstein sai saman palkinnon myös viime gaalassa.

Parhaan miespääosan komediasarja-Emmyllä palkittiin Barry-sarjan Bill Hader. Myös hän pokkasi samaisen palkinnon viime vuonna.

Parhaan miessivuosan palkinnon komediasarjoista sai Tony Shalhoub, niin ikään The Marvelous Mrs. Maisel -sarjasta.

Parhaan minisarjan palkinto meni Tshernobylin ydinvoimalaonnettomuudesta kertovalle Chernobylille.

"Televisio ei ole koskaan ollut näin pirun hyvää"

Microsoft Theaterissa pidettyä gaalaa juhlittiin tänä vuonna ilman juontajaa, kuten Oscareita aiemmin tänä vuonna. Viihdeyhtiö Fox Entertainmentin toimitusjohtaja Charlie Collier totesi aiemmin CNN:n mukaan, että tänä vuonna tuottajat päättivät keskittyä moniin sarjoihin, jotka kilpailevat nyt viimeistä kertaa Emmyistä. Fox televisioi gaalan.

Lopettavien sarjojen joukossa ovat muun muassa Rouva varapresidentti ja Game of Thrones.

Gaalan avasi Breaking Bad -sarjan Bryan Cranstonin kunnianosoitus television menestykselle.

– Televisio ei ole koskaan ollut isompi. Televisio ei ole koskaan merkinnyt enempää. Eikä televisio ole koskaan ollut näin pirun hyvää, Cranston totesi.

Emmy-palkintoja jaetaan monissa eri kategorioissa pitkin vuotta. Ylen Luottomies-komediasarja on ehdolla kansainvälisessä Emmy-gaalassa. Kansainväliset Emmy-palkinnot jaetaan 25. marraskuuta.