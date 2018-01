Golden Globe -gaalassa elämäntyöstään palkittu Oprah julisti "uuden päivän" koittaneen naisille

Seksuaalinen häirintä ja sen kitkeminen viihdealalta veivät valokeilan tämän vuoden Golden Globe -gaalassa. Teema näkyi punaisen maton pukuvalinnoissa ja kutsuvieraslistalla sekä kuului juhlapuheissa.

Yhden innostavimmista puheenvuoroista piti mediapersoona, näyttelijä ja juontaja Oprah Winfrey, 63, joka palkittiin juhlassa elämäntyöstään. Oprah ylisti lavalla metoo-kampanjaa, joka on herätellyt ihmisiä ympäri maailmaa seksuaalisen häirinnän laajuuteen.

Kampanja nousi kansainväliseen tietoisuuteen sen jälkeen, kun Hollywoodin tuottajamogulin Harvey Weinsteinin pitkään jatkunut naisten seksuaalinen häirintä tuli julki.

Oprahin mukaan hyväksikäyttöön syyllistyviä miehiä vastaan nousseille naisille ja tytöille on "koittanut uusi päivä". Hän muisti puheessaan myös Recy Tayloria, mustaa naista, joka joutui vuonna 1944 valkoisten miesten joukkoraiskauksen uhriksi ja uskalsi tuoda asian julkisuuteen. Poikkeuksellisesta paljastuksestaan tunnettu Taylor kuoli hiljattain 98-vuotispäivänsä kynnyksellä.

– Aivan liian kauan naisia ei kuunneltu tai uskottu, jos he uskalsivat kertoa totuuden noista vaikutusvaltaisista miehistä, Winfrey sanoi.

– Mutta heidän aikansa on lopussa, se on lopussa, tähti julisti ja sai gaalayleisön nousemaan osoittamaan suosiotaan.

– Tahdon kaikkien tyttöjen tietävän, että uusi päivä on koittamassa, ja kun se koittaa, kuuluu kunnia useille suurenmoisille naisille – joista monet ovat täällä tänään – ja melkoiselle joukolle melko hienoja miehiä, jotka taistelevat kovasti varmistaakseen, että he nousevat johtajiksi, jotka varmistavat, että koittaa aika, jolloin kenenkään ei tarvitse enää sanoa "minä myös" (me too), Winfrey sanoi.

Golden Globe -palkinnot jaettiin sunnuntain ja maanantain välisenä yönä Suomen aikaa Los Angelesissa.

Paras draamaelokuva: Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

Parhaasta miespääosasta draamaelokuvassa palkittiin Gary Oldman. Hän sai tunnustuksen roolisuorituksestaan Winston Churchillinä sotadraamassa Darkest Hour.

Golden Globen draamaelokuvan naispääosasta voitti puolestaan Frances McDormand. Hän näyttelee tyttärensä henkirikoksen uhrina menettänyttä äitiä elokuvassa Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. Elokuva voitti myös parhaan draamaelokuvan ja parhaan käsikirjoituksen Golden Globe -palkinnot. Elokuvan on käsikirjoittanut Martin McDonagh. Three Billboards toi lisäksi näyttelijä Sam Rockwellille palkinnon parhaasta miessivuroolista.

Parhaasta elokuvan naissivuroolista palkittiin I, Tonya -elokuvassa näyttelevä Allison Janney.

Musikaali- ja komediasarjan parhaan elokuvan pystin sai kasvukertomus Lady Bird. Elokuvassa itseään etsivää teinityttöä näyttelevä Saoirse Ronan sai suorituksestaan musikaali- tai komediaelokuvasarjan naispääosan Golden Globen.

Komedia- tai musikaalielokuvan sarjan miespääroolin palkinnon sai Disaster Artist -elokuvan tähti James Franco.

Eniten ehdokkuuksia, kaikkiaan seitsemän, kerännyt Guillermo del Toron ohjaama fantasiaelokuva The Shape of Water vei parhaan alkuperäismusiikin sekä parhaan ohjauksen palkinnot.

Golden Globe -gaalassa jaettiin kaikkiaan 25 palkintoa, joista 14 elokuville ja 11 televisiotuotannoille.

The Handmaid's Tale kahmi tv-palkintoja

Parhaan televisiosarjan naispääosan palkinnon voitti Elisabeth Moss, joka nähdään menestyssarjassa The Handmaid's Tale. Sarja palkittiin myös parhaana tv-draamasarjana.

Musikaalien ja komedian sarjassa parhaana sarjana palkittiin The Marvelous Mrs. Maisel.

Parhaan lyhyen tv-sarjan naispääosapalkinnon sai Nicole Kidman roolistaan HBO:n sarjassa Big Little Lies. Sarja palkittiin parhaana television lyhytsarjana.

Lyhyen televisiosarjan miespääosan Golden Globella palkittiin Fargo-sarjan tähti Ewan McGregor.