Golden Globe -gaalassa palkitaan elokuvan ja television parhaimmistoa

Los Angelesissa elokuva-alan Golden Globe -gaalassa palkitaan parhaillaan elokuvan ja television parhaimmistoa.

Ensimmäisten joukossa on palkittu muiden muassa näyttelijä Regina King, joka sai tunnustuksen parhaasta naissivuosasta elokuvassa If Beale Street Could Talk. Parhaan miessivuosan palkinnon sai puolestaan Mahershala Ali roolistaan elokuvassa Green Book. Elokuvan keskiössä on Yhdysvaltojen mustan väestön aikoinaan käyttämä opaskirja, joka helpotti takavuosina matkailua rasismin vaivaamassa maassa. Green Book vei myös parhaan käsikirjoituksen palkinnon.

Meksikolaisohjaaja Alfonso Cuaron palkittiin parhaasta ohjauksesta elokuvasta Roma, joka sijoittuu Cuaronin lapsuuden maisemiin, Meksikon pääkaupunkiin Mexicoon 1970-luvulla. Roma valittiin myös parhaaksi ulkomaiseksi elokuvaksi.

Musikaali- ja komediasarjassa parhaan miespääosan palkinnon voitti Christian Bale suorituksestaan elokuvassa Vice. Bale näyttelee elokuvassa Yhdysvaltain entistä varapresidenttiä Dick Cheneytä.

Vice on ehdolla kuudessa kategoriassa. Yhdeksi gaalan palkintorohmuista on veikattu myös Lady Gagan tähdittämää A Star Is Born -elokuvaa. Elokuvassa kuultava Shallow-kappale palkittiin parhaan alkuperäiskappaleen palkinnolla.