Golden Globet olivat pettymys ehdokkuuksia rohmunneelle Netflixille – ennakkosuosikki The Irishman jäi kokonaan vaille palkintoja

Yhdysvaltain elokuva- ja televisioalan Golden Globe -palkintogaala osoittautui pettymykseksi suoratoistopalvelu Netflixille , josta oli 17 ehdokkuudellaan etukäteen povattu gaalan suurinta menestyjää.

Netflixin vahvana ennakkosuosikkina pidettiin ohjaajalegenda Martin Scorsesen gangsteridraamaa The Irishman, joka jäi lopulta gaalassa kokonaan vaille palkintoja. Elokuvalta menivät sivu suun sekä parhaan draamaelokuvan että parhaan ohjauksen palkinnot.

Vuoden parhaan draamaelokuvan palkinnon voitti ensimmäiseen maailmansotaan sijoittuva Sam Mendesin ohjaama sotaelokuva 1917, joka sai myös parhaan ohjauksen palkinnon.

– Herttinen sentään, tämä on iso yllätys. Voinko kuitenkin sanoa, ettei tässä huoneessa ole yhtäkään ohjaajaa, ettei tässä maailmassa ole yhtäkään ohjaajaa, joka ei olisi Martin Scorsesen varjossa, sanoi ohjaaja Mendes ottaessaan vastaan palkintoa työstään.

1917 seuraa kahta brittisotilasta ensimmäisen maailmansodan juoksuhaudoissa. Elokuva on kuvattu näyttämään yhdeltä kahden tunnin pituiselta otokselta.

Tarantinon uutuus kahmi palkintoja

Elokuvapuolella ainoa Netflixin elokuvan saama palkinto oli Laura Dernin draamaelokuvan naissivuosan palkinto elokuvasta Marriage Story.

Netflix aloitti omien elokuviensa tuotannon vasta vuonna 2015, mutta se on satsannut miljardeja dollareita houkutellakseen Hollywoodin lahjakkaimpia tekijöitä luomaan sisältöä palveluunsa. Toistaiseksi perinteet vallitsivat Hollywoodin eliitin juhlissa, ja palkinnot satoivat perinteisemmille tuotantoyhtiöille.

Komedian tai musikaalin kategoriassa vuoden parhaan elokuvan palkinnon pokkasi Quentin Tarantinon uutuuselokuva Once Upon a Time in Hollywood, joka nappasi myös parhaan käsikirjoituksen palkinnon sekä parhaan miessivuosan pystin Brad Pittille.

Parhaan draamaelokuvan miespääosan esittäjän palkinnon voitti Joaquin Phoenix roolistaan supersankari Batmanin arkkivihollisena elokuvassa Joker. Parhaan naispääosan voitti Renee Zellweger elokuvasta Judy.

Chernobyl oli vuoden minisarja

Netflixin palkintosaalis jäi suppeaksi myös television puolella. Ainoa yhtiölle suotu palkinto oli draamasarjojen parhaan naispääosan palkinto Olivia Colmanille sarjasta The Crown. Sen sijaan kilpailija HBO kahmi palkintoja peräti viidessä kategoriassa.

HBO:n arvostelu- ja yleisömenestykseksi noussut minisarja Tshernobylin vuoden 1986 ydinvoimalaonnettomuudesta palkittiin parhaan minisarjan Golden Globella.

Viisiosainen minisarja oli kesän 2019 puhutuin televisiotapaus, joka lisäksi palkittiin miessivuosan palkinnolla, jonka pokkasi ruotsalainen näyttelijä Stellan Skarsgård.

Korealaiselle Parasitelle vieraskielisen elokuvan palkinto

Parhaan vieraskielisen elokuvan palkinnon sai eteläkorealainen Bong Joon-hon ohjaama Parasite.

– Vau, mahtavaa, uskomatonta, sanoi rikkaiden ja köyhien elintasoeroja satirisoivasta elokuvastaan palkinnon vastaanottanut ohjaaja.

Joon-ho käytti tilaisuuden myös piikitelläkseen amerikkalaista yleisöä, joka tunnetaan haluttomuudestaan katsoa muita kuin englanninkielisiä elokuvia.

– Kun saat ylitettyä sen tuuman korkuisen kynnyksen, jonka tekstitykset muodostavat, pääset tutustumaan niin moniin mahtaviin elokuviin, korealaisohjaaja sanoi.

Parasite päihitti muun muassa ranskalaisen debyyttiohjaaja Ladj Lyn Les Miserablesin sekä espanjalaisen Pedro Almodovarin Dolor y glorian.

Parhaan animaatioelokuvan palkinto meni elokuvalle Missing Link.