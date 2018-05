Häirikkö lavalle kesken Britannian Euroviisu-esityksen – Surie ei esiinny uudestaan tarjouksesta huolimatta

Portugalissa Euroviisujen finaalissa lavalle juossut häirikkö vei mikrofonin kesken Britannian edustajan Surien esityksen. Lavalle rynnännyt mies ehti huutaa jotain mikrofoniin, ennen kuin turvamiehet veivät hänet pois ja mikrofoni hiljennettiin.

Britannian edustajalle annettiin uusi mikrofoni ja tämä jatkoi esitystä nopeasti.

Euroviisuista vastaava EBU pahoittelee lavalla tapahtunutta häiriötä Twitterissä.

– Tapauksesta vastuussa oleva henkilö on poliisin huostassa. Britannian laulajalle Surielle ja hänen tiimilleen tarjottiin uutta mahdollisuutta esiintyä, mutta he päättivät olla esiintymättä uudestaan, koska he ovat erittäin ylpeitä hänen esityksestään ja ovat päättäneet, ettei ole mitään syytä esittää laulua uudestaan, EBUn Twitter-tilillä kerrotaan.