"Hän on tehnyt jazzista Jyväskylässä jälleen kiehtovaa" – Keski-Suomen muusikot jakoi vuoden 2018 tunnustuspalkinnot

Keski-Suomen muusikoiden vuoden 2018 tunnustuspalkinnot jaettiin kolmelle muusikolle perjantai-iltana Popparissa. Muusikot edustavat kolmea eri ikäpolvea ja ovat ansioituneet eri tavoin.

Palkinnon saivat Kasper Halttunen, Tuomas Paukku ja Pekka Törmänen.

Palkintoperustelujen mukaan:

"Kasper Halttunen on oman genrensä löytänyt lahjakas rumpali, joka on osoittanut eri kokoonpanoissa suurta motivaatiota, musikaalisuutta ja kuuntelutaitoa."

"Tuomas Paukku on merkittävä säveltäjä ja soolokitaristi suomalaisessa nykyjazzissa ja toimii kitaristina taiteellisesti ansioituneissa kokoonpanoissa. Hän on myös järjestänyt klubi-iltoja ja tehnyt jazzista Jyväskylässä jälleen kiehtovaa."

"Pekka Törmänen on keskisuomalaisen basismin peruskallio, joka on toiminut menestyksekkäästi sekä pedagogina että muusikkona vuosikymmenten ajan lajeinaan kaikki mahdolliset musiikkigenret. Tukevan kompin lisäksi hän on erinomaisen yhteistyökykyinen ja hauska soittokaveri."

Palkinto jaettiin Popparin neljän polven jazz-illassa perjantaina.