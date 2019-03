HS: Maija Vilkkumaa paljastaa yllättävän yhteyden Jussi Halla-ahoon: "Tuntuu, että tavallaan tajuan häntä paremmin..."

Laulaja-lauluntekijä Maija Vilkkumaa, 45, arvioi Helsingin Sanomien haastattelussa, että hänen 20 vuotta sitten julkaisemansa kappale Satumaa-tango voi selittää perussuomalaisten nousua Suomessa.

Vilkkumaa huomauttaa, että perussuomalaisten nykyisen puheenjohtajan Jussi Halla-ahon verkkosivuilla on aikanaan lukenut, että Halla-ahon lempimusiikkia ovat YUP ja Maija Vilkkumaa. Tämä on mietityttänyt Vilkkumaata aikanaan kovastikin, etenkin koska hän on taistellut Halla-ahon ja tämän tukijoiden kanssa Twitterissä.



– En tiedä, onko hän (Halla-aho) koskaan tykännyt juuri tästä biisistä, mutta tuntuu, että tavallaan tajuan häntä paremmin biisin kautta, Vilkkumaa sanoo.

Satumaa-tango kertoo Vilkkumaan mukaan tunteesta, että ihmisellä ei ole valtaa ja jollain toisella on.

– Mua on mietityttänyt tämä persuyhteys. Se tulee vähän takavasemmalta ja on outo, mutta tuntuu, että biisi vastaa sitä tarinaa, mitä he itsestä kertovat: että kukaan ei korviaan lotkauttanut, ketään ei kiinnostanut heidän ongelmansa, vaikka heitä kohtaan tehtiin vääryyttä. Kuka tahansa saattaa tuntea sellaista tunnetta, Vilkkumaa sanoo.

Kappaleen ensimmäisen säkeistön ja kertosäkeen sanat menevät näin:

Seiso hiljaa pistä silmät kii

Mulla on vaikutusvaltaa

Ja yhteyksiä poliisiin

Yö on ahdas

Meri höyryää

Sä olet röyhkeä ja rietas

Sut täytyy hiljentää

Älä sano mitään

Mua ei kiinnosta

Mä luen sun päiväkirjaa

Vien sinut vankilaan

Mulla on koti siellä

Mistä näkee Tallinaan

Mä oon elänyt niin kauan

Että voin tehdä mitä vaan

Ja joka yö soitan Satumaa-tangon

Ja joskus tuntuu kuin joku huutais

Apua merellä päin

Mä panen stereot lujempaa

Mulla on valtaa mä koulutan muita

Ja kun ikkunan alla ne huutaa

Tää ei voi olla näin

Mä menen takaisin nukkumaan