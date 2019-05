Haihatuksen 20. kesänäyttelyn nimenä Kohtauksia – tarjolla kantaaottavaa ja elämänmakuista taidetta 20 taiteilijalta

Joutsalaisen Taidelaitos Haihatuksen kesänäyttelystä on järjestäjän mukaan rakentumassa riipivän raastava, mutta samalla ajatuksia ja lämpimiä läikähdyksiä herättävä suomalaisen nykytaiteen kattaus. Teemana on Kohtauksia, ja taiteilijat käsittelevät aihetta kukin omalla tavallaan.

Näyttely on uskollinen Haihatuksen linjalle: kunnianhimoiselle ja yhteiskunnallisesti kantaaottavalle taiteelle, sekä elämänmakuisille oivalluksille.

29. kesäkuuta avattavan kesänäyttelyn kokoaa kuraattoriryhmä, johon kuuluvat kuvataiteilijat Pauliina Turakka Purhonen, Kalle Turakka Purhonen, Tiia Matikainen ja Pasi Mälkiä.

“Näyttelyn teemana oleva kohtaus voi olla esimerkiksi äkillinen taudinpuuska, riita, metakka tai selkkaus, näytelmän tai elokuvan jakso, tai vaikka tapaaminen”, Pasi Mälkiä kertoo.

Henkilökohtaisesta oivaltavaan yhteiskunnallisuuteen

Haihatuksen galleriatiloihin, avovintille ja puutarhaan levittäytyvässä näyttelyssä on esillä taidetta yhteensä 20 taiteilijalta.

Haihatus 20 -näyttelyn taiteilijat ovat: Timo Aho, Raimo Auvinen, Veli Granö, Heikki “Morgan” Hämäläinen, Marika Kaarna, Marikka Kiirikoff, Mauri Korhonen, Virpi Lehto, Tiia Matikainen, Merja Metsänen, Pasi Mälkiä, Benjamin Phillips Nozdrachev, Simo Saarikoski, Pekka Suomäki, Minnamari Toukola, Kalle Turakka Purhonen, Pauliina Turakka Purhonen, Rosaliina Paavilainen, Emmi Valve ja Vesa Väänänen.

Näyttelyssä ovat mukana lähes kaikki kuvataiteen keinot ja materiaalit öljyvärimaalauksista videoinstallaatioihin, ympäristötaiteesta kuvanveistoon.

Kohtaamisia taiteen äärellä

Haihatuksen mottona on alusta asti ollut Rajaton luovuus on jokaisen oikeus. Juhlavuonna tähän panostetaan aivan erityisesti. Luvassa on aiempien vuosien tapaan monenlaisia tapahtumia, mutta myös erilaisia opastettuja kierroksia.

“Haihatus elää vahvaa muutoksen aikaa: marraskuussa menehtyneen kuvataiteilija-toiminnanjohtaja Merja Metsäsen saappaita täyttää nyt laajentunut vapaaehtoisten joukko,” taidelaitosta ylläpitävän Haihatuksen henki ry:n puheenjohtaja Ellinoora Auvinen sanoo.