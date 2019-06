Haihatuksen juhlavuoden kesänäyttely nostaa esille laajan kirjon tuttuja konkareita ja uusia nimiä

Merja Metsäsen ja Raimo Auvisen perustaman Taidelaitos Haihatuksen muutosten vuosi tiivistyy kesäiseen 20-vuotisjuhlanäyttelyyn, joka alkaa kesäkuun viimeisenä sunnuntaina.

Näyttelyn on koonnut kuraattoriryhmä, johon kuuluvat kuvataiteilijat Pauliina Turakka Purhonen, Kalle Turakka Purhonen, Tiia Matikainen ja Pasi Mälkiä. Sama ryhmä on ohjaksissa jo viidettä kertaa.

Yksi lopullinen muutos kokonaisuudessa on kuitenkin tapahtunut: Merja Metsänen menehtyi viime vuoden marraskuussa.

– Kokonaisuudessaan meillä on hyvät fiilikset, mutta näyttelyn järjestäminen tuo tietysti muistot pintaan. Kesänäyttely oli äidille tärkeä ja hänen roolinsa näyttelyn rakentamisessa iso, sanoo Metsäsen tytär Anni Auvinen.

– Meillä on kuitenkin kasassa hyvä talkooporukka ja näyttely on saatu koottua hyvällä meiningillä.

Yhtenä kuraattoreista toiminut Kalle Turakka Purhonen sanoo, että juhlanäyttelyyn on koetettu tuoreiden taiteilijanimien lisäksi haalia uutta taidetta erityisesti Haihatuksessa aiemminkin kunnostautuneita konkareilta.

– Kaikkia emme saaneet, mutta hyvän ryhmän kuitenkin, Turakka Purhonen sanoo.

– Ensimmäisten kymmenen vuoden aikana Haihatuksen kesänäyttelyyn osallistuivat usein samat taiteilijat, vaikka joka näyttelyssä oli lisäksi mukana vähintään puolet uusia nimiä. Itsekin olen ollut mukana jo yli kymmenen vuotta.

– Toki mukana on nyt myös uusia taiteilijoita. Hyvä esimerkki on porvoolainen sarjakuvataiteilija Emmi Valve, jolta on esillä väkevän herkkiä akvarelli-originaaleja omaelämänkerrallisesta Armo-sarjakuva-albumista.

Valve jatkaa Haihatuksen linjaa esitellä myös nykytaidepiirien ulkopuolisia tekijöitä, kuten sarjakuva- tai nykykansantaiteilijoita – keitä vain mielenkiintoisia kuvallisia ilmaisijoita.

Yksi konkareista puolestaan on Metsänen, jonka kunniaksi pidettiin pienimuotoinen muistonäyttely jo helmikuussa.

– Halusimme hänet mukaan vielä tähänkin näyttelyyn.

Metsänen ja Raimo Auvinen ovat tavanneet olla töillään mukana aiemminkin, mutta tällä kertaa heidän panoksensa on suurempi kuin viime vuosina on totuttu näkemään.

Juhlanäyttelyssä Auviselta on kaksi teosta, ja Metsäsen tuotannosta kesän taiteilijat ovat voineet halutessaan valita teoksia ikään kuin keskustelukumppaneiksi omille töilleen.

Näyttely on totuttuun tapaan erittäin laaja ja monipuolinen. Käytössä ovat lähes kaikki kuvataiteen keinot; mukana on öljyvärimaalauksia, videoinstallaatioita, ympäristötaidetta ja kuvanveistoa.

Teemana on Kohtauksia.

– Haihatuksen teemat pyritään aina pitämään niin löyhinä, että ne eivät kahlitse taiteilijoita, Turakka Purhonen sanoo.

– Kohtaukset näyttäytyvät Haihatuksessa kaikessa monimerkityksisyydessään. Teema on annettu taiteilijoille inspiraatioksi, emmekä me ole kontrolloineet sen toteutumista millään tavalla.

Taidelaitoksen toimintaa pyörittää edelleen yhdistys, jonka kantavina voimina toimivat nyt perustajien tyttäret Anni Auvinen, Jenni Sarolahti ja Ellinoora Knuuttila. Myös talontaiteilija Benjamin Phillips Nozdrachev on mukana isolla panoksella.

– He ovat tuttuja vuosien varrelta ja heidän kanssaan on mukava työskennellä, Turakka Purhonen sanoo.

– Juhlanäyttelystä vastaavat siis tutut ihmiset tutulla reseptillä. Silti mukana on iso joukko myös uutta porukkaa.

Yleensä näyttely on avautunut jo kesäkuun alkupuolella, mutta nyt käyntiin lähdetään vasta kuun viimeisenä viikonloppuna.

– Kesäkuu jätettiin pois osin siksi, että suurin osa vieraista käy heinäkuussa. Lisäksi ajattelimme tehdä kokonaisuuden itsellemme vähän helpommaksi nimenomaan tässä tilanteessa.

– Merjan poismeno tuli kovana kolauksena meille kaikille.