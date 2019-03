Haluaisitko kotiisi muinaisella jättiläissoittimella esitetyn privaattikonsertin? "Kuulija saa valita paikan, minä valitsen vain biisin"

Huhtikuun alussa pohjoisessa Keski-Suomessa on mahdollisuus kokea erityislaatuista ja henkilökohtaista. Muusikko Kaisamaija Uljas etsii kuulijoita konserteille, joissa hän esittää yhden kappaleen yhdelle hengelle yhdellä instrumentilla.

Soitinkin on hyvin harvinainen: teorbi. Noin 190-senttistä ”bassoluuttua” ei Suomessa moni soita. Kyseessä on luuttusoitinten jättiläinen, joka on ennen muuta continuo- eli säestyssoitin, mutta on sille sävelletty soolo-ohjelmistoakin.

Noita teoksia esitettiin 1600-luvulla Euroopan hoveissa usein pienille yleisöille, toisinaan pelkälle ruhtinaalle tai kuninkaalle tämän kamarissa. Ja tuota historiallista perua on Uljaan huhtikuussa toteuttama barokkimusiikkikiertue yhden hengen yleisöille.

– Tämä on minullekin kokeilu. Konsepti on sellainen, että nyt ei mennä esiintyjän ehdoilla. Kuulija saa valita paikan, ja minä valitsen vain biisin, Uljas sanoo.

Renessanssi- ja barokkimusiikkia kuulee nykyään konserteissa autenttisuuteen pyrkivinä esityksinä. Nykykonserttitilanteet ovat puolestaan Uljaan mukaan ”luuttujen ajan musiikille tosi vieraita”.

Nykyään on – kuten jo toki varsin pitkään on ollut – tapana, että konsertissa esiintyjä on lavalla, usein ylhäällä, yleisö on kaukana, usein alhaalla. Esiintyjä tietää, mitä tuleman pitää ja annostelee taidettaan, ja yleisö vastaanottaa.

– Minusta tuntuu, että klassisen musiikin maailma toimii tosi paljon tuon kulttuurisen tavan ehdoilla – ei yleisön, esiintyjän eikä musiikinkaan ehdoilla. Nykyinen esityskulttuuri palvelee usein vain keinotekoista korkeakulttuurin ideaalia.

Huhtikuun kiertueella on toisin – toivottavasti.

– Tilanne on yhtä vieras sekä yleisölle että esiintyjälle, ja tällä pitäisi saada rikki peruskonserttien valta-asetelma.

Se perustuu Uljaan mukaan romantiikan ajan sankarikulttuuriin, eikä Uljas koe olevansa sankari.

– Olen ennen muuta continuo-soittaja ja sen vuoksi käsityöläinen. Huhtikuun konserteissa on käsityöläistilanne: on milloin minkäkinlainen tila ja tilanne, ja sen mukaan mennään. Ei tarvitse olla isoa että on hienoa.

Entä miten Kaisamaija Uljas tuli valinneeksi nimenomaan teorbin?

– Se oli vahinkojen ketju. Opiskelin Helsingissä klassista kitaraa. Lainasin barokkikitaran, ja oli tarkoitus vähän kokeilla.

Koulun käytävillä ”vanhan musiikin ihmiset” kiinnittivät huomiota naiseen ja barokkikitaraan.

– Niin minut imaistiin mukaan vanhan musiikin proggiksiin. Niissä soitin aluksi barokkikitaraa, mutta kun teorbi on tärkein continuo-soitin, piti sitäkin kokeilla, ja... sillä tiellä ollaan.

Yhden kappaleen konsertteja yhden hengen yleisöille -kiertue toteutetaan pohjoisessa Keski-Suomessa 6–9. huhtikuuta. Joka päivälle pyritään järjestämään 3–4 esiintymistä.

Lopputuloksena on konserttien sarja, ja sen lisäksi esiintymisistä koostetaan valokuva- ja videodokumentti. Tästä työstä vastaa Kaisamaija Uljaan pikkuveli, valokuvaaja Jaakko Uljas.

Äänekosken Hietamalta kotoisin olevien Uljaan sisarusten projektia on tukenut Keski-Suomen taidetoimikunta.