"Haluan muistuttaa, että sananvapaus ei ole itsestäänselvyys" – Sarjakuvataiteilija, kuvittaja Ville Tietäväisen mielestä journalismi pärjäisi hyvin ilman kommenttipalstoja

Sarjakuvataiteilija, kuvittaja ja graafinen suunnittelija Ville Tietäväisen, 48, sananvapauspäivän teos on konkreettinen kuva melko abstraktista aiheesta. Värikkäässä työssä on 12 suomalaista julkisuuden henkilöä, eläviä ja edesmenneitä. Jokaisen suu on poistettu.

– Helposti ajatellaan, että Suomessa vallitsee täydellinen sananvapaus. Haluan muistuttaa, että sananvapaus ei ole itsestäänselvyys, ja mitä se tarkoittaisi, jos sitä rajoitetaan. Valitsin teokseen henkilöitä, jotka ovat paitsi käyttäneet sanavapautta myös herättäneet polemiikkia, Tietäväinen sanoo.

Taiteen keskustoimikunta pyysi taiteilijoilta ideoita Millejä taiteelle -kampanjaansa. Keskisuomalainen valitsi ehdotusten joukosta julkaistavaksi Tietäväisen kuvituksen.

Tietäväinen tunnetaan kuvituksistaan lehtiin ja kirjoihin sekä ajankohtaisista sarjakuvistaan. Linnut ja meret (Tammi, 2003) kertoo kiinalaissiirtolaisen ja vietnamilaispakolaisen tragedian, Näkymättömät kädet (WSOY, 2012) kuvaa siirtotyöläisen karua arkea Euroopassa. Linnut ja meret sai Kritiikin kannukset -palkinnon, Näkymättömät kädet Sarjakuva-Finlandian 2012.

– Aihepiireinä minua eniten kiinnostavat ihmisoikeudet sekä ympäristökysymykset, taiteilija kertoo.

Sananvapaustilanne on hyvä, kun kansalaisilla on mahdollisuus miettiä, miten se olisi hyvä ja keskustella siitä avoimesti, Tietäväinen näkee. Suomen kelpoa asemaa sananvapaudessa varjostaa verkkoympäristössä tapahtuva epäasiallinen kommentointi sekä suoranainen vihapuhe. Presidentti Tarja Halonen kuvasi taannoin Keskisuomalaisen haastattelussa verkkokommentointia mielipidevessaksi.

Tietäväinen on samoilla linjoilla.

– Ilmaisunvapaus sekoittuu tahallisesti tai tahattomasti tilaan, jossa voi sanoa mitä tahansa. Sellaista ei ole, vaan sanomisella on aina rajansa. Yksinkertaisesti todettuna toista ihmistä ei saa vahingoittaa sanoilla, ei mustamaalata tai tehdä rasistisia yleistyksiä, jossa yksilön edesottamuksen vuoksi tuomitaan kokonainen ihmisryhmä.

Tietäväinen tuntee huolta erityisesti lapsista ja nuorista, joiden maailmankuva ja käsitys yhteiskunnasta voi vääristyä verkon kommentteja lukiessa.

– Vaikea on ohjata nuorta lukemaan kännykällä juttuja, kun tietää minkälaista törkyä siellä kommenteissa kirjoitetaan. Suuri osa kirjoittelusta on negatiivista, mutta vain pienen porukan puuhaa. En toivoisi nuorten ajattelevan, että kaikki aikuiset ovat typeriä, lietsovat pelkoa ja paukuttelevat valheita. Kenellekään ei ole iloa siitä, että maailma näytetään noin vinossa valossa.

Tietäväisestä journalismi pärjäisi hyvin ilman kommenttipalstoja.

– Jos niitä on oltava, niiden pitäisi olla journalistisesti editoituja mielipidekirjoitusten tavoin. Varmaan joku ansaintalogiikka siinä on, miksi keskustelupalstoja ylläpidetään, mutta on todella kurjaa, jos mediayhtiöt ja lehtitalot eivät kykene moderoimaan sitä, mitä heidän alustoillaan liikkuu.

Tietäväiselle kuva on maailman tarkastelun väline, jolla hän ottaa kantaa asioihin. Kuvittaja tietää, että kuvalla on vaikutusvaltaa. Myös kuva, ei vain kirjoitettu teksti, puhuu, vaikuttaa, sisältää mielipiteen ja asenteen.

–Kuva on silmille niin suora, että se aiheuttaa heti jonkun reaktion. Kuvituksella voi näyttää suoraan tai tuoda tulkinnanvaraisesti esiin seikkoja, joita jutun rivien välistä löytyy. Lehtikuvitus ei tietenkään ole tarkoitettu kuvittajan itseilmaisuun. En silti tekisi kuvaa, jos siihen ei voisi sisällyttää omaa ajatusta asiasta.

Moni voi muistaa Tietäväisen kolmen vuoden takaisesta ”postimerkkikohusta”. Posti tilasi Tietäväiseltä sananvapauden juhlapostimerkit, jotka jäivät lopulta julkaisematta. Kärjistyksiä merkkeihin piirtänyt Tietäväinen sai osansa somen mielivallasta.

– Silloin näin ja koin, mitä lähes organisoitu vihapuhe netissä tarkoittaa. Palautteen vuoksi Posti luopui merkeistä. Olisi hauskaa ironiaa jos ei olisi niin hirveää, että juuri sananvapausvuoden juhlapostimerkit sensuroitiin.

Uhkaukset ja vihaiset viestit jättivät Tietäväisen sisimpään jäljen, joka muistuttaa, että sananvapauden puolesta on pidettävä meteliä.

–Meillä on myös itsesensuuria, joka väistää ajatusta journalismin tehtävästä kertoa totuus. Pelätään, että kuva tai teksti ottaa liian vahvasti kantaa. Jos kannanottoa on, siihen pitää olla aina olemassa perusteet. Objektiivista journalismia ja tiedeyhteisöä vastaan hyökkää niin ikään valeuutisilmiö, joka valitettavasti näkyy jo virallisissakin kanavissa. On setäkolumnisteja, jotka vähättelevät tai kuittaavat todistetut tosiasiat esimerkiksi ilmastonmuutoksesta valeuutisiksi, Tietäväinen hymähtää.

Verkossa vellova loukkaava kommentointi ja vihapuhe kasvattavat pelkoa. Toimittaja tai kuvittaja saattaa miettiä, mitä seurauksia jutusta voi hänelle seurata niin keskustelupalstoilla kuin henkilökohtaisina yhteydenottoinakin. Uskaltaako enää etsiä totuutta ja kertoa siitä.

– Kun kuvittaja voi verkossa saada tappo- ja raiskausuhkauksia, mitähän toimittajat mahtavat kohdata. On järkyttävää, että ihmisiä pidetään varpaillaan. Meillä kaikilla on oikeus mielipiteen ilmaisuun tietyissä rajoissa. Uhkailu tuskin vähenee, jos siihen ei järeämmin puututa.

Freelancerina työskentelevän Tietäväisen kuvitusjälkeä on pitkään nähty etenkin Helsingin Sanomissa, Yliopisto-lehdessä ja Suomen Kuvalehdessä.

Tietäväisen tuorein kirja, Ville Hännisen kanssa tehty Kertova kuva (SKS 2018) käsittelee kuvalla kertomisen mahdollisuuksia journalismissa, myös ilmaisunvapausmielessä.

Tällä hetkellä Tietäväinen tekee apurahan turvin uutta sarjakuvateosta.

–Jatkan Puiden tarinoita, joita olen kuvittanut Iiro Küttnerin tekstiin kolmeksi kirjaksi. Hänen uusi käsikirjoituksensa taipuu nyt itsenäiseksi sarjakuvaksi.