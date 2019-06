Hankasalmen kirjastossa soi kesämusiikki – Tuomo Partanen esittää ennen kuulemattomia kappaleita

Pianisti Tuomo Partanen konsertoi Hankasalmen pääkirjastossa runon ja suven päivän aattona perjantaina 5.7. Kesämusiikkia-nimiseen iltaan sisältyy sekä kotimaista että ulkomaista pianomusiikkia.

– Konsertissa kuullaan useita sellaisia kappaleita, joita en ole aiemmin esittänyt. 16 kappaleen kokonaisuudesta neljä on vasemmalla kädellä soitettavia kappaleita. Tulkintaani on tullut sävykkyyttä ja keskittyneisyyttä, joka on aistittavissa monipuolisissa kappalevalinnoissa, Partanen kertoo.

Pianistin oikean käden toimintakyky katosi lähes täysin aivoinfarktin seurauksena noin viisi vuotta sitten. Hän opetteli soittamaan pelkästään vasemmalla kädellään. Tänä keväänä uusi hoitomuoto on alkanut kuntouttaa oikeaa kättä, ja hän on voinut laajentaa ohjelmistoaan.

Kotimaisia nimiä illan ohjelmassa ovat Hannikainen, Sibelius, Mårtenson ja Kaski. Ulkomaisten säveltäjien tuotannosta Partanen on valinnut muun muassa Chopinin, Schubertin ja Saint-Saëns’in pianokappaleita sekä John Williamsin koskettavaa elokuvamusiikkia.