Harmony Sisters Teatteri Eurooppa Neljän syksyn ensi-iltana

Teatteri Eurooppa Neljän syksyn ensimmäinen ensi-ilta on musiikkinäytelmä Harmony Sisters. Näytelmä kertoo 1930-luvulla suureen suosioon nousseen kotkalaistrion tarinan. Näytelmän käsikirjoittaa ja ohjaa Jari Silventoinen ja sen päärooleissa nähdään Maiju Jokinen, Neija Välilä ja teatterin kokoonpanoon palaava Tiina Iisala.

Musiikkinäytelmä Harmony Sisters on tarina unelmista, niiden toteutumisesta ja kaiken romahtamisesta. Se on kertomus laulun, musiikin ja kauneuden merkityksestä sota-ajan poikkeusoloissa sekä pienen ihmisen selviytymistaistelusta maailmanpolitiikan syövereissä. Mutta ennen kaikkea Harmony Sisters on tarina sisarusten välisestä yhteenkuuluvuudesta ja kaiken voittavasta keskinäisestä rakkaudesta.

Harmony Sisters syntyi Kotkassa 1930-luvulla, kun norjalais-suomalaisen perheen tyttäret Vera, Maire ja Raija Valtonen ryhtyivät esittämään ikivihreitä iskelmiä englanniksi.

Sodan aikana Harmony Sisters oli erittäin suosittu myös Saksassa ja esiintyi siellä laajoilla viihdytyskiertueilla. Kolmikko levytti muun muassa Olavi Virran kanssa.

Näytelmän kantaesitys on 4.10.2019 TE4 Klubilla Jyväskylässä.