Harrastajateatterikesä: Jyväskylän kaupunginteatterin ohjaaja Anssi Valtonen valitsee ensi kesän ohjelmiston

Ohjaaja Anssi Valtonen valitsee Jyväskylässä ensi kesänä järjestettävän Harrastajateatterikesä-tapahtuman ohjelmiston. Tapahtuma järjestetään nyt 46. kertaa.

Harrastajateatterikesän hakuaika on 4. 2.–12. 3. 2019. Valinnat tehdään huhtikuussa ja ohjelmisto julkaistaan toukokuussa. Festivaalin pääjärjestäjänä toimii Suomen Harrastajateatteriliitto yhteistyössä Jyväskylän kaupunginteatterin kanssa.

Harrastajateatterikesä järjestetään seuraavan kerran ensi elokuussa.

Valtonen on toiminut vuodesta 2007 alkaen kiinnitettynä ohjaajana Jyväskylän kaupunginteatterissa, josta hän on tällä hetkellä työlomalla. Työlomansa aikana Valtonen on työskennellyt Helsingissä Kamariteatterin taiteellisena johtajana. Valtonen palaa Jyväskylän kaupunginteatterin ohjaajaksi maaliskuussa 2019.