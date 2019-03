Harvinainen Oopperan kummitus on ensi kauden suursatsaus – Jyväskylän kaupunginteatteri julkisti syksyn ohjelmistonsa

Arthur Kopitin kirjoittama ja Maury Yestonin säveltämä musikaali Phantom – Pariisin oopperan kummitus on Jyväskylän kaupunginteatterin ensi kauden päätuotanto. Maiju Sallaksen ohjaaman musikaalin ensi-ilta on 7. syyskuuta. Nimiroolissa nähdään oopperalaulaja Riku Pelo.

Suomessa Pariisin oopperan kummitus on suurmusikaaleja harvinaisemmasta päästä: Jyväskylässä esitettävää Maury Yestonin säveltämää versiota tarinasta on aiemmin suurista teatteritaloista esittänyt vain Helsingin kaupunginteatteri 1990-luvun puolivälin alla.

2010-luvulla Oopperan kummituksen tarina on tullut tutuksi yli sadalle tuhannelle suomalaiskatsojalle Kansallisoopperassa, jossa on esitetty Andrew Lloyd Webberin säveltämää versiota.

Oopperan kummituksen lisäksi kaupunginteatterilla on syksyllä kolme muuta omaa ensi-iltaa. Joulunaluskomedian ohjaa viime vuoden tapaan Snoopi Siren. Kappale on brittikomedia Tämä on ryöstö!

Lapsiyleisölle tarjolla on Timo Parvelan samannimiseen romaaniin perustuva Ella ja Paterock -musiikkinäytelmä. Sen ohjaa Katriina Honkanen.

Syksyn neljäs ensi-ilta ei ole näytelmä vaan lauluilta nimeltä Elämä on juhla. Sen ohjaa kaupunginteatterin ohjaaja Anssi Valtonen, joka palasi teatterin vahvuuteen maaliskuun alussa kaksi ja puoli vuotta kestäneen vuorotteluvapaan ja työloman jälkeen.

Syksyllä kaupunginteatterilla nähdään myös joukko vierailuesityksiä.

Zero Gravity Company -nykysirkusryhmä tekee Jyväskylän kaupunginteatteriin residenssivierailun. Ryhmä toteuttaa Jyväskylässä Liljat-teoksen, jota esitetään kaupunginteatterilla viisi kertaa. Tämän jälkeen Liljoista tulee kiertue-esitys.