Harvinainen tapaus Jyväskylän kaupunginteatterissa – miehet esittävät keskeisiä naisrooleja uutuusnäytelmässä

Kuvassa vasemmalla on May Trickett, 81. Oikealla on hänen pikkusiskonsa June Partridge, 76. He ovat keskeisiä henkilöitä Jyväskylän kaupunginteatterin tulevassa näytelmässä Päivänsäteet.

Harvinaista tässä on se, että May Trickettiä esittää Jukka-Pekka Mikkonen ja June Partridgea Jouni Salo.

Se, että mies esittää naista tai nainen miestä näin keskeisessä osassa ei ole ennenkuulumatonta suomalaisessa teatterihistoriassa. Varsin epätavallista se on silti, varsinkin muodoltaan perinteisissä näytelmissä. Jyväskylän kaupunginteatterissa kerta taitaa olla peräti ensimmäinen.

Tämä on kyllä määrittelykysymys: viime vuonna Peter Pan -musikaalin nimiroolissa nähtiin Saara Jokiaho. Peter Pan on kuitenkin hieman epäkelpo vertailukohta, lentokykyinen pojankaltainen androgyyni taruolento.

Päivänsäteet on komedia, jossa tulviva Thames-joki uhkaa senioreiden palvelutaloa. Vesi nousee, ja viidestä naisasukkaasta on jätetty huolehtimaan vain uimataidoton varamiespalvelun työntekijä. Mikkosen ja Salon lisäksi vanhoja rouvia esittävät Anneli Karppinen, Hanna Liinoja ja Piia Mannisenmäki.

Miksi päädyitte käyttämään miesnäyttelijöitä naisrooleissa?

– Tähän on hyvin yksinkertainen selitys. Talosta loppuivat kokeneet naisnäyttelijät, eikä vierailijoita haluttu kustannussyistä palkata. Päädyttiin tällaiseen luovaan ratkaisuun, ohjaaja Snoopi Siren sanoo.

– Olen aika luottavainen, että illuusio syntyy. Jossakin vaiheessa huomaa katsovansa lavalla vain vanhoja siskoksia.

Huumoria ei Päivänsäteissä pyritä repimään siitä, että lavalla on mies esittämässä naista.

– Päivänsäteissä komedia syntyy naisten välisestä toiminnasta, ulkopuolisesta paineesta ja sattumuksista, Salo sanoo.

Saattaapa kuitenkin käydä niin, että yleisö hörähtää, kun Mikkosen ja Salon hahmot ensimmäistä kertaa näyttäytyvät. Mille siinä nauretaan?

– Ihminenhän ei naura vain koomiselle vaan myös esimerkiksi oivaltamiselle. Luulen, että jälkimmäisestä on kyse tällaisissa tapauksissa, Salo sanoo.

Eräs suomalaisen teatterin suuria mies naisena -rooleja on 2000-luvulla ollut Heikki Kinnusen esittämä Marja-Terttu Leea Klemolan Kokkola-trilogian näytelmissä Tampereen Teatterissa.

– Niitä katsoessani huomasin nauravani sille, että ensin tunnistan, että nainen, sitten että Heikki Kinnunen. Sitten ajattelen, että ei noin voi olla. Ja sitten, että just noin pitää olla. Tuollainen tuo sukupuolen näkyväksi erikoisella tavalla. Välillä näkyy mies ja välillä nainen, eikä miehen näkyminen ole lopulta enää yhtään epäuskottavaa, Mikkonen sanoo.

Suuren naisroolin tekeminen ei ole Mikkosen ja Salon mielestä erityisen erikoislaatuinen työsuoritus. Erityistä naiseuden ilmentämistä ei ole Päivänsäteiden tapauksessa harjoiteltu, Salon mukaan asia on ”hyvällä tavalla unohdettu”.

Mikkosen mukaan sukupuoli ei hahmoa luotaessa edes välttämättä ole kovin oleellinen.

– Näen enemmän eroja kumpaa tahansa sukupuolta edustavien ihmisyksilöitten välillä kuin miesten ja naisten välillä, Mikkonen sanoo.

Rooliasuissaan Mikkonen ja Salo muistuttavat, kuulemma, äitejään.

– Puin roolivaatteet ylleni, katsoin peiliin ja säikähdin. Näytin ihan äitivainaaltani vanhana, Salo sanoo.

Se kuulostaa yhtä aikaa traagiselta ja koomiselta. Harjoituksissakin aluksi nauratti.

– Ensi kertaa kun tuli treeneihin tekotisseissä ja hameessa, niin tietysti se oli höhö höhö, Salo sanoo.

– Mutta se oli äkkiä naurettu, Mikkonen sanoo.

Sattumalta myös tärkeällä jyväskyläläisellä harrastajanäyttämöllä esitetään parhaillaan näytelmää, jossa mies on keskeisessä naisroolissa. Viime perjantaina AdAstra toi ensi-iltaan Leea Klemolan ja Miko Kivisen Viettelyksen asuntovaunun. Siinä leirintäalueen johtajaa Heli Mannista esittää kokenut harrastajanäyttelijä Jari Määttä.

– Heli on näytelmän henkilögalleriassa hahmo sieltä normaaleimmasta päästä, Määttä sanoo.

Päivänsäteet-näytelmän ensi-ilta on lauantaina 17. marraskuuta. AdAstran Viettelyksen asuntovaunun seuraava esitys on perjantaina.