Harvinaista herkkua: teatteriryhmä sai ikioman esitystilan – jyväskyläläinen Teatterikone vuokrasi Juomatehtaan studion 15 vuoden karavaanarielämän jälkeen

Taiteellinen johtaja Annu Sankilampi puhkuu intoa. Hänen vuodesta 2003 asti luotsaamansa teatteriryhmä Teatterikone on ensimmäistä kertaa solminut vuokrasopimuksen pysyvästä teatteritilasta. Vuodenvaihteeseen asti teatterilta on puuttunut varsinainen kotipesä, ja esityspaikat ovat vaihtuneet tiuhaan. Nyt teatteri on asettunut Jyväskylän Juomatehtaan studioon, ja vuokrasopimus Kauko Sorjosen säätiön omistamassa tilassa jatkuu ainakin ensi vuoteen.

– Voimme nyt ensimmäistä kertaa suunnitella koko vuoden ohjelmiston johonkin tiettyyn tilaan, Sankilampi sanoo.

– Yksi raskaimmista asioista on ollut se, että joka kerta on täytynyt tehdä markkinointityö erikseen. Vaikka olemme toimineet jo monta vuotta, ihmisten on silti vaikea löytää johonkin eri tilaan.

Viimeiset kaksi vuotta Teatterikone on ollut aktiivisesti mukana Jyväskylän kulttuuritalohankkeessa. Alun perin toimijoiden oli tarkoitus päästä muuttamaan Seminaarinmäellä sijaitsevaan Villa Ranaan viime syksynä. Talon kaavaan liittyvien epäselvyyksien takia muutto kuitenkin siirtyi, eikä uudesta muuttoajankohdasta ole vieläkään varmuutta.

– Tilanne harmitti, mutta ei ollut järkyttävän suuri yllätys. Olemme kuitenkin hirveän pettyneitä sen takia, että olemme käyttäneet Villa Ranaan paljon aikaa, Teatterikoneen tuottaja Laura Eteläaho sanoo.

Toisaalta kulttuuritaloon muuton siirtyminen hamaan tulevaisuuteen sinetöi Teatterikoneen päätöksen hankkia oma tila.

– Olemme miettineet tätä tila-asiaa kaksi vuotta, niin nyt jos koskaan oli meidän aika ottaa se oma tila, kun tiedettiin että tämä on nyt ainakin toistaiseksi tyhjillään.

Kulttuuritalon tukiyhdistys oli Juomatehtaan vuokralaisena viime syksyn.

– Teatterikoneella oli eniten esityksiä, ja jo silloin pääsimme testaamaan, että toimiiko tämä meidän käytössä. Ja tämähän on ihan mahtava, Sankilampi sanoo.

Vaikka Teatterikone on vuosien saatossa profiloitunut liikkuvana teatterina, Sankilampi myöntää, että pysyvä tila on ollut etsinnässä jo pitkään.

– Meillä on ollut Aaron (Vuotila) kanssa sellainen leikki, että missä tahansa olemmekin, katsomme hyviä paikkoja teatterille. Pitkään se kuitenkin oli myös niin, että emme halunneet tilaa, vaan ajattelimme, että vuokran sijaan maksamme mieluummin ihmisille palkkoja. Tilattomuus on kuitenkin lopulta kääntynyt itseään vastaan, ja se alkoi olla liian raskasta. Tähän asti kaikki tilat ovat kaatuneet hintaan tai siihen, että ne eivät olleet varsinaisia teatteritiloja. Tämä on siinä mielessä siis ihanteellinen paikka.

Sankilammen mukaan yksi isoimmista muutoksista liittyy myös tekemisen rauhaan. Nyt esityksiä voi harjoitella ilman, että on toisten tiellä. Maaliskuussa ensi-iltansa saavassa Naapurirakkautta-esityksessä on luvassa myös uudenlaista lavastusta.

– Esitykseen tulee Tuomas Hallivuon ja Marja Hautamäen taideteoksia. Tila mahdollistaa sellaista, mitä emme ole voineet tehdä aiemmin, kuten uudenlaisia yhteistyöprojekteja, Sankilampi kertoo.

Teatterikone vuokraa tiloja jatkossa myös muille toimijoille esitys- ja harjoituskäyttöön. Jo nyt esimerkiksi Keski-Suomen Tanssin Keskus järjestää tilassa Pro tiistai -treeni- ja verkostoitumispäiviä.

– Kyselyitä muilta toimijoilta on tullut jo suht hyvin. Se kertoo siitä, että Jyväskylässä on tarvetta esitystiloille, Laura Eteläaho sanoo.