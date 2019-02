"Hauskaa ja höpsöä, vaikka vakavasta aiheesta" – Jyväskylän ylioppilasteatterin Broken Heart Story kelpaisi ohjaaja Suonion testamenttinäytelmäksi

Jyväskylän ylioppilasteatterin kevään ensimmäinen ensi-ilta nähdään sunnuntaina 17. helmikuuta Ilokivessä. Näytelmä on Saara Turusen kirjoittama Broken Heart Story. Sen ohjaa JYTille Riku Suonio.

Näytelmä kantaesitettiin Q-teatterissa Helsingissä vuonna 2011 kirjoittaja Turusen omassa ohjauksessa. Suonio on ohjannut JYTille aiemmin yhden näytelmän, Amerikkalaisen tytön (2017).

– Broken Heart Story on karnevalistisin näytelmä, jonka olen tehnyt – aiemmin on enemmänkin ollut taipumuksena tehdä kuolemanvakavia, Suonio sanoo.

Nyt on "hauskaa ja höpsöä, vaikka vakavasta aiheesta".

– Hahmot ovat vähän vinksallaan, painajaisissa on hauska läsnä ja hauskoissa hetkissä mukana nurja puoli.

JYTin Broken Heart Storyssa näyttelijöitä on tusinan verran. He ovat yhtä lukuunottamatta uusia jyttiläisiä, lavalla ensimmäisessä ylioppilasteatteriproduktiossaan.

Broken Heart Story kertoo kirjailijasta, joka haluaa kirjoittaa vakavamielisen teoksen. Tästä suuttuu hänen sielunsa, joka haluaisi muun muassa puhua enemmän tunteista. Sielu lähtee matkoihinsa, ja kirjailija huomaa, että ilman sielua ei hommista tule mitään. Komerostakin kuuluu kummaa ääntä.

Näytelmässä puretaan viiksiin pukeutuvan naiskirjailijan (tällä hän hakee lisää uskottavuutta) ja sielun välirikon syitä.

Saattaa kuulostaa tarinan kertomiselta, mutta ei ole välttämättä sitä. Ohjaaja Suonion mukaan tavoitteena on kertoa teatterin keinoin, miltä päähenkilöstä tuntuu, ei kertoa tarinaa.

– Broken Heart Story liikkuu yhtä aikaa monella tasolla. Se on pirstaleinen ja sisältää lyyristä tekstiä. Asiat eivät etene kronologisesti, Suonio sanoo.

Suonio itse vaikuttui Broken Heart Storysta ensi lukemalta. Työryhmän alkureaktio oli sen sijaan hämmentynyt.

– Kun luettiin tekstiä ensimmäistä kertaa, kaikki olivat ihan, että mitä tässä tapahtuu. Mutta sehän siinä hauskaa olikin, että ruvetaanpa selvittämään!

Ja kun esitys lopulta alkoi saada muotoaan näyttämöllä, kaikki alkoikin vaikuttaa ihan loogiselta.

– Katsomossa ihmeteltiin, että tässähän on sittenkin juoni, tämähän onkin ihan pertsaa.

Tämä on Suonion mukaan teatterin mainio ominaispiirre:

– Hahmot voivat olla yhtä aikaa näyttämöllä, mutta eri ajoissa ja paikoissa, ja se toimii. Elokuvassa se ei toimisi. Sekin on mahdollista, että näyttää yhtä aikaa teon ja ajatuksen sen teon takana – tämä kiehtoo minua teatterintekijänä ihan hulluna.

Myöhemmin keväällä JYTin Broken Heart Story esitetään ylioppilasteatterifestivaalilla, joka tänä vuonna järjestetään Lappeenrannassa. Se sopii Suoniolle paremmin kuin hyvin.

– Broken Heart Storyssa on teatterikohtaus keskellä näytelmää, ja David Lynchin Mulholland Drive -elokuvassa on teatterikohtaus keskellä elokuvaa. Broken Heart Story myös liikkuu vähän samanlaisissa tunnelmissa kuin Lynchin elokuva, ja veikkaisin että näytelmän kirjoittanut Saara Turunenkin on sen katsonut, Suonio sanoo.

Suonio (s. 1981) on Lappeenrannasta kotoisin ja suuri Lynchin elokuvien ihailija. Parikymppisenä hän näki lappeenrantalaisessa elokuvateatteri Nuijamiehessä Mulholland Driven.

– Menin elokuvasta aivan sekaisin. Ja nyt todennäköisesti menemme esittämään Broken Heart Storyn siinä samassa salissa.

Entinen elokuvateatteri on nykyään kulttuuritila, jossa muun muassa järjestetään konsertteja ja esityksiä.

– Jos sinne päästään, niin jokin ympyrä sulkeutuu, ja läsnä on myös oman elämäni metataso, Suonio sanoo.

Suonio on puhutellut Broken Heart Storya "testamenttinäytelmänään". Tämäkin liittyy "ympyrän sulkeutumiseen".

– Broken Heart Storyssa tärkeää on päähenkilön kahtiajakautuneisuus: hän on jakautunut kirjailijaan ja sieluun, mieheen ja naiseen, uraan ja tunteeseen. Kahden maailman kohtaamisen käsittely alkoi Huoneteatterin Taivaallisista tyttäristä (2014), ja Broken Heart Story ehkä päättää sen. Jos tämä jäisi viimeiseksi näytelmäkseni, niin tähän olisi hyvä lopettaa.