Helsingin kirjamessut: Taivas suomalaisia varjelkoon - Piia Leino loi Helsingistä lohduttoman paikan, jonka valoa ja kauneutta asukkaat eivät huomaa. Sitä pitää paeta virtuaalitaivaaseen

– Kännykkääni kilahti viimeksi tänään uutinen siitä, kuinka syntyvyys Suomessa on ennätysalhaalla. Nykyinen elämäntyyli ja ihmissuhteet ovat monille rankkoja. Muiden kestäminen tuntuu olevan vaikeaa, kirjailija Piia Leino aloitti teoksensa taustoittamisen Helsingin kirjamessuilla torstaina.

Rikostoimittajanakin työskennellyt Leino on työssään tottunut käsittelemään rankkoja ja synkkiä aiheita. Kaunokirjallisessa työssä hän haluaa tutkia maailmaa vielä laajemmin myös sen synkiltä puolilta. Kirjailijan mieli halusi Taivasta tehdessä selvittää, mihin voimme päätyä, jos nykyinen kehityskulku etenee väärään suuntaan.

Viime keväänä ilmestynyt Taivas on dystopia eli kauhukuva tulevaisuuden yhteiskunnasta, jossa moni pelkäämämme asia on toteutunut. Ilmastonmuutos ja diktatuuri ovat saaneet ihmiset linnoittautumaan koteihinsa ja heidän elämänhalunsa näyttää sammuneen. Töissä käydään innottomasti, ainoana motivaattorina pakoreitti arjesta Taivas-nimiseen virtuaalimaailmaan, jonka Valo on alamaisilleen luonut. Taivaassa vanha Helsinki elää kauneinta kukoistustaan.

Lähtökohdat kuulostavat siltä, että luvassa on ahdistava lukukokemus. Pian lukija saa kuitenkin huomatta, että rankoista aiheista huolimatta niin ei olekaan. Leinon kieli on kaunista, kevyttä ja toiveikasta.

Vuoteen 2016 osui sattumalta Leinon kirjailijan uran kannalta kaksi isoa merkkipaalua. Hänen esikoisteoksensa Ruma kassa julkaistiin ja Taivas voitti Maailman laita -romaanikilpailun. Kun huomioi 41-vuotiaan Leinon elämäntilanteen – kaksi kouluikäistä lasta ja päivätyö – on pakko esittää kysymys: miten ihmeessä?

– Taivas sai alkunsa jo vuonna 2012. Aloitin kirjan monta kertaa uudestaan, mutta vasta viidennellä kerralla löytyi oikea tyyli ja tunnelma. Esikoiseksi päätynyt Ruma kassa syntyi noiden versioiden väleissä. Omalle tekstille täytyy välillä antaa aikaa, jotta näkee sen kehitystarpeet.

Leino ei lähtenyt tietoisesti kirjoittamaan Taivaasta dystopiaa. Siitä vain tuli sellainen. Kirjan haikean kaunis tunnelma löytyi, kun oma poika eräänä aamuna kertoi erikoisesta avaruuteen sijoittuvasta unestaan. Pojan uni inspiroi ja Taivas alkoi saada nykyistä muotoaan.

Lopullisesta käsikirjoituksesta oli valmiina noin 50 sivua, kun Leino huomasi ilmoituksen kirjoituskilpailusta. Käsikirjoitusta kilpailuun lähettäessään Leinolla oli varma olo. Hän uskoi sen mahdollisuuksiin, koska oli monen vuoden työn jälkeen tekstiin itse tyytyväinen. Intuitio oli oikeassa. Käsikirjoitus jätti taakseen noin 200 muuta kilpailutekstiä.

– Usein esikoisteos saa isomman huomion kuin seuraava kirja, mutta minulle on käynyt toisin päin. Ilmeisesti vakavuus puree suomalaisiin. Sekä kriitikot että lukijat ovat olleet yllättävän yksimielisiä kiittävissä arvioissaan.

Yksittäisiä soraääniä on tullut lähinnä siitä, onko seksuaalisuus todella yksi elämänhalun muoto, kuten Leino kirjassaan näkee. Päähenkilön ailahtelevaisuus, väliin epälooginen käytös ja kykenemättömyys nopeisiin muutoksiin sen sijaan tuntuvat monista lukijoista samaistuttavilta ihmisyyden piirteiltä. Aikakin suosii nyt dystopioita. Olemme ihmiskuntana monella tapaa kuilun äärellä pohtimassa kuinka tästä eteenpäin.

Tosi-tv-maailmalle irvistävä Ruma kassa on lajityypiltään lähes toinen kaunokirjallisuuden ääripää, satiirinen romaani. Pitkä toimittajan ura sekä kaunokirjalliset opinnot Kriittisestä korkeakoulusta ja Oriveden opistosta näkyvät Leinon varmassa kirjoittajaäänessä. Genrenvaihdos ei pelota, sillä tärkeintä on kirjoittaa tavalla, joka tuntuu itsestä oikealta ja inspiroivalta.

– Saatan siksi olla vähän vaikea kirjailija brändättäväksi. Parhaillaan työn alla on jälleen samaan aikaan kaksi käsikirjoitusta. Toisessa on dystopian sävyjä, toisessa mustaa huumoria.