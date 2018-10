Hienoja huveja, höyheniä ja säihkettä – Virussa voi nauttia kabaree-esityksestä ja illallisesta pitkän kaavan mukaan

Starlight Cabaret

Forever Young -esitys ja illallinen

Kabaree on Virossa suosittu viihdemuoto, jolla on maassa myös melko pitkä traditio. Kabaree rantautui Viroon Saksasta 1800-luvun lopussa ja valloitti teatteriravintolat niin, että 1920-luvulla maassa oli yli 20 kabaree-teatteria. Saksalaiset vaikutteet näkyvät virolaisessa kabareessa yhä: niin ilotteleva, värikäs ja vauhdikas kuin se onkin, mukana on aina ripaus yhteiskunnallisia sävyjä ja itseironiaa.

Vuonna 1972 avautunut Viru-hotelli oli merkittävin kabareen näyttämö vuosikymmenien ajan. Viron itsenäistyttyä lavashow´t kuihtuivat vähitellen, kunnes vuonna 2007 Virun keittiömestari Margus Tammpere ja Starlight Cabaret -tanssiryhmän ohjaaja Kristjan Kurm lähtivät elvyttämään esityslajia uuteen nousuun.

Virun Merineitsi-ravintola on ainoa paikka, jossa kabareeta esitetään säännöllisesti. Esitykset ovat suosittuja, usein loppuunmyytyjä. Suurin osa asiakkaista on virolaisia, mutta suomalaisyleisö tulee seuraavana.

Lokakuisena perjantai-iltana nykyisen Sokos Hotel Virun Merineitsi-ravintola oli täynnä. Kauden ohjelmistossa pyörivä Forever Young on kunnianosoitus satavuotiaalle Viron tasavallalle. Illan ohjelmaan sisältyy kabaree-esitys ja illallinen. Molemmat näistä ovat kolmeosaisia, ja ne koetaan vuorotellen. Ilta on rytmitetty niin, että molempiin voi keskittyä rauhassa.

Keittiömestari Tammpere on luonut kauden menun mielessään sekä satavuotias Viro että kymmenenvuotias kabaree. Pohjalla ovat virolaisten rakastamat raaka-aineet: lohi, ankka, hirvi ja nauta.

Tammpere on ottanut vaikutteita historiasta esimerkiksi hienostuneessa naudanliha-consommé- punajuuriliemessä, joka ponnistaa neuvostoajan suositusta borch-keitosta. Resepti on Viru-hotellin keittiön vuoden 1974 menusta, mutta uudelleen rakennettuna esillepanoa myöten. Kokki, joka loi alkuperäisen annoksen, on yhä keittiön tiimissä. Toinen neuvostoajan hitti oli tartarpihvi, jossa Tammpere käyttää nyt hirven lihaa.

Menuun on muodossa ja toisessa päätynyt asiakkaiden kiittämiä reseptejä myös uuden kabareen ajalta. Pieniä herkkuja ovat esimerkiksi hiillosperuna, siian mäti, tilliraejuusto, piparjuurimousse, karhunlaukka-aioli, kantarellit, aprikoosipyree ja kahvi-semifreddo. Ruokalistalle on viinisuosituksensa.

Kabaree oli tanssin ja musiikin viihdyttävä ja näyttävä ilotulitus, jossa ”Viro-neitoa” kuljetettiin historian halki nykypäivään. Tanssi- ja laulunumerot, puvustus ja valaistus olivat korkeatasoisia ja vangitsivat mukaansa. Musiikki vaihtui polkasta klassiseen, rockista hiphopiin ja euroviisuihin.

Vaikka kabaree on tietyllä tavalla ”kaupallinen” esitysmuoto, Virun show´ssa oli myös modernia, jopa taiteellista otetta, samoin kuin illallismenussakin.

Kabareessa oli nostalgisen hienon huvin tuntua yhdistettynä tämän päivän esiintyjiin ja yleisöön. Illasta kannattaa yleisönkin ottaa kaikki irti myös pukeutumalla mieluummin yli kuin ali, mutta jäykkää juhlavuutta voi välttää.

Forever Youngin voi kokea tammikuun loppupuolelle saakka, jonka jälkeen keväällä vuorossa on uusi esitys.