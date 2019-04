Hiljaiseen viikkoon voi laskeutua levyjenkin voimalla - Bachin ja sielunmessujen rinnalla soivat nunnien luostarisävellykset ja Jukka Leppilammen pelkistynyt ilmaisu

Jokaisella meistä on omat perinteet ja tapansa viettää hiljaista viikkoa. Jotkut menevät seurakuntien järjestämiin tilaisuuksiin ja konsertteihin. Toiset taas osallistuvat radion tai tv:n kautta. Pääsiäinen on myös musiikin juhlaa.

Yksi tapa hiljentyä musiikin kautta on kuunnella levyjä kotona. Musiikkia kuunnellen voi syventyä omassa rauhassa ja aikataulussa. Se on hyvä tapa säätää oma sydän oikealle tasolle.

Tarjonta ajankohdan musiikista on äänitteillä varsin laaja, mutta olen yrittänyt kerätä tähän pintaraapaisun tarjolla olevasta. Toivottavasti löydät näistä jotakin kiinnostavaa, mihin tarttua.

Ensimmäisenä kirkkomusiikin suuri mestari J.S. Bach. Häneltä tunnetuimpia teoksia ovat Matteus-passio sekä Johannes-passio. Kantaateista Hautajaiskantaatti ja Pääsiäiskantaatti. Näistä on tehty lukuisa määrä levytyksiä.

Lisäksi Bachin instrumentaalimusiikista löytyy runsaasti viikkoon sopivaa, muun muassa partitat. Myös Requiem (Sielunmessu), joka on katolisen kirkon jumalanpalvelus, kuuluu olennaisena osana pääsiäiseen. Tunnetuimmat sielunmessut ovat Mozartin, Fauren ja Verdin säveltämiä. Kotimaisista löytyy jyväskyläläisen Pekka Kostiaisen säveltämä Requiem osin jyväskyläläisenä levytyksenä.

Koti- ja ulkomaisia kuoro- ja yksinlaululevytyksiä on loputtomasti. Kotimaisesta tarjonnasta erityinen helmi on sopraano Kajsa Dahbäckin levytys Earthly Angels, joka sisältää nunnien säveltämää musiikkia 1600-luvun nunnaluostareista. Yle on valinnut äänitteen vuoden 2018 levyksi.

Uudempaa kirkkomusiikkia edustaa kamarikuoro Krysostomoksen levyt Suuri passio sekä Deesis. Molemmissa paljon herättävää nuoremmilta säveltäjiltä. Erinomainen tunnelmapala on myös Jukka Leppilammen ja Marzi Nymanin trion äänite Tämä huone, tämä hetki.