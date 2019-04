Hiljaisten kuvien äärellä Höyry-galleriassa – Jarmo Koponen etsii valokuvissaan katsetta, joka tyhjentää mielen ja rauhoittaa sielun

"Onko sinulla suosikkia?, Keskisuomalaisen valokuvaaja kysyy taiteilija Jarmo Koposelta.

– Vaikea kysymys. Kaikki ovat omalla tavallaan tärkeitä, Koponen vastaa, mutta asettuu sitten kuvattavaksi Berliinissä ottamansa valokuvan eteen.

Höyry-galleriassa on kuvia ympäri maailmaa. Pastellisävyinen pyhimysalttari löytyy Meksikosta, betonilähiö Japanin Tokiosta ja valaistu vesipiste Yhdysvaltojen Arizonasta. Mukana on vain yksi kuva Suomesta. Se on otettu Helsingissä, mutta muutama Keski-Suomi-aihekin on kuulemma muhimassa.

– Laitan ottamani kuvan aina seinälle odottamaan. Jos se vielä parin vuoden päästä tuntuu kiinnostavalta, se saattaa päätyä sarjaan, hän sanoo.

Jos kuva tuntuu heti erinomaiselta, se saattaa menettää ajan kanssa mielenkiintonsa. Kuva, jonka ottamisen motiivi on aluksi taiteilijalle itselleenkin vähän epäselvä, saattaa muuttua ajan myötä merkittäväksi.

Korpilahtelaislähtöinen, 59-vuotias Koponen on elänyt noin puolet elämästään Suomen ulkopuolella. Ensin hän muutti Irlantiin taideopintojen perässä ja sitten Yhdysvaltoihin. Hän työskenteli pitkään puualan yrityksessä ja teki taidetta työn sivussa. Nyt viimeiset puolitoista vuotta hän on asunut Japanissa ja omistautunut taiteen tekemiselle.

Vaikka teosten kohteet ovat hyvin erilaisia, niihin sisältyy sama tunnelma – jonkinlainen pysähtyneisyyden tila, johon voi upota syvemmälle ja syvemmälle.

– En pyri kertomaan tarinoita vaan vangitsemaan tunnelmaa. Muuttaessani kaupungeista, maista, ja mantereista toisiin, olen kohdannut paikkoja joissa on vieraudesta huolimatta ollut voimakas rauhan tunnelma, Koponen sanoo.

Puugrafiikkaa tekevä taiteilija aloitti valokuvaamisen siksi, että matkoilla tuntui hyvältä kantaa mukana jonkinlaista mahdollisuutta luovaan ilmaisuun. Ensimmäiset kuvat Koponen otti digitaalisella kameralle, mutta siirtyi pian niin sanotusti vanhanaikaiseen valokuvaan.

– Digikameralla saatoin ottaa kaksituhattakin kuvaa matkasta, enkä käyttänyt niitä sitten mihinkään. Nyt viikossa syntyy ehkä vain kymmenen kuvaa laakafilmi kameralla.

Koposen näyttelyn nimi on Some Place. Somella ei ole kaksoismerkitystä sosiaalisen median edustajana – pikemminkin päinvastoin. Koponen sanoo maailman olevan täynnä nopeita kuvia ja instagramin selaamista. Hän itse etsii vilkaisun sijaan pikemminkin pitkää ja viipyilevää katsetta. Syvää tuijotusta, joka tyhjentää mielen ja rauhoittaa sielun. Tämä jos jokin kuulostaa suomalaiselta.

Koponen lähestyy valokuvausta enemmän maalaustaiteen suunnasta kuin perinteisen dokumentoivan kuvan kantilta. Kuvaaminen on hänelle lähes meditatiivinen kokemus. Se vaatii kärsivällisyyttä ja keskittymistä.

Jarmo Koposen Some Place Höyry-galleriassa Korpilahdella 21.4. saakka.