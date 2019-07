Hittisarja Game of Thrones piti rautaotteensa Emmy-ehdokkuuksia jaettaessa – kahmi ennätykselliset 32 ehdokkuutta

Fantasiadraama Game of Thronesin viimeinen kausi rikkoi ennätyksiä kahmimalla 32 Emmy-ehdokkuutta. Se on suurin määrä ehdokkuuksia, mitä draamasarja on koskaan saanut yhdellä kertaa. Aiemmin ennätystä piti hallussaan NYPB Blue. Se sai vuonna 1994 27 ehdokkuutta.

Tänä vuonna toiseksi eniten ehdokkuuksia keräsi 50-luvun koomikosta ja kotirouvasta kertova The Marvelous Mrs. Maisel. Sarja vei itselleen 20 ehdokkuutta ja jäi siten kauas Game of Thronesin menestyksestä.

Ydinvoimaonnettomuudesta kertova minisarja Tshernobyl puolestaan keräsi 19 Emmy-ehdokkutta. Emmy-veteraani, viihdeohjelma Satuday Night Live sai kaikkiaan 18 ehdokkuutta.

HBO:lle eniten ehdokkuuksia

Game of Thrones -sarjan näyttelijöistä Emilia Clarke ja Kit Harington ovat ehdolla parhaan pääosanäyttelijän kategorioissa. Myös kahdeksan muuta sarjan näyttelijää on ehdolla omista roolisuorituksistaan sivuosa-Emmyn tai vierailevan näyttelijän Emmyn saajaksi.

HBO:n fantasiasarja on pärjännyt Emmy-kilvassa mainiosti ennenkin. George R.R. Martinin Tulen ja jään laulu -kirjasarjaan perustuva sarja on palkittu parhaan draamasarjan Emmyllä jo kolme kertaa.

Game of Thronesin ehdokkuustulvaa voidaan silti pitää tänä vuonna yllättävänä, sillä kaikki fanit eivät ole olleet tyytyväisiä sarjan viimeisen tuotantokauden käänteisiin.

Emmy-gaala on paitsi sarjojen ja näyttelijöiden kilpa, myös eri kanavien ja suoratoistopalveluiden mittelö. Tänä vuonna eniten ehdokkuuksia keräsivät HBO:n tuotannot, yhteensä 137 kappaletta. Toisena kirittää suoratoistopalveluiden jättiläinen Netflix 117 ehdokkuudella.

Ehdokkuuksien julkistamisen jälkeen Yhdysvaltain televisioakatemian jäsenet äänestävät vielä kerran suosikkejaan. Emmy-palkinnot jaetaan Los Angelesissa 22. päivä syyskuuta.