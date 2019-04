Huippukapellimestari on löytänyt paikkansa Suomessa – se on Kangasniemi

Kangasniemen Musiikkiviikkojen taiteellinen johtaja Mikko Franck kuuluu eittämättä suomalaisten huippukapellimestareiden parhaaseen A-ryhmään. Niinpä on mielenkiintoista kuulla, millainen vuosikalenteri hänellä on.

– Minun vuosikalenterini ei mene tammikuun ensimmäisestä joulukuun viimeiseen, vaan Kangasniemestä Kangasniemeen, Franck sanoo.

– Ammattini on hyvin liikkuvainen, mutta elämässä on hyvä olla jotain pysyvää. Tänne on aina hyvä tulla.

Franck sanoo, että Kangasniemi on sellainen paikka synnyinmaassa, mikä tuntuu kodilta.

– Vaikka olen syntynyt ja kasvanut Helsingissä, niin siellä käyn ehkä kerran vuodessa – täällä käyn neljä kertaa vuodessa. Jos olen Suomessa, niin olen täällä.

– Viime vuonnakin kävi niin, että musiikkiviikkojen jälkeen minulla oli lomaa ja ajattelin jäädä tänne viikoksi. Siinä meni sitten seitsemän-kahdeksan viikkoa.

– En lähtenyt mihinkään, mihinkäs sitä ihminen kotoaan lähtisi...

Alun perin Franck ajautui Kangasniemelle viettämään vapaa-aikaa ystäviensä kanssa vuosituhannen vaihteen jälkeen.

– Sitten jossain vaiheessa oli huomattu, että kun minä täällä kerran pyörin, niin voisin tehdä jotain hyödyllistäkin.

– Vuoden 2002 syksyllä minulta kysyttiin, että voisinko tulla Kangasniemen Musiikkiviikkojen taiteelliseksi johtajaksi.

Franck ajatteli, että hän voisi olla tehtävässä parisen vuotta.

– Mutta eihän täältä ole poiskaan päässyt, ja nyt näyttää siltä, että täällä vielä jonkin aikaa pyörin.

Samana vuonna, kun Franck aloitti Kangasniemellä, aloitti hän myös Belgian kansallisorkesterin ylikapellimestarina. Siellä hän oli viisi vuotta, ja sitten seitsemän vuotta Kansallisoopperassa.

– Nyt olen ollut kohta neljä vuotta Pariisissa, Ranskan radion filharmonisen orkesterin musiikillisena johtajana ja ylikapellimestarina toimiva Franck laskeskelee.

– Muut työt ovat muuttuneet, mutta Kangasniemi on säilynyt.

Franck tuntee kaikki ja kaikki tuntevat Franckin, joten hänen on ollut helppo hyödyntää kontaktejaan Kangasniemen Musiikkiviikkojen korkean taiteellisen tason säilyttämiseksi.

Isona apuna ohjelmiston kokoamisessa on niin ikään jo pitkään musiikkiviikkojen kuvioissa vaikuttanut Rilla Kyykkä, Suomen kansallisoopperan taiteellinen suunnittelupäällikkö.

– Mikä se on se Kangasniemi, kysyvät ulkomaalaiset ihmiset, kun tapaan heitä työssäni, Kyykkä kertoo.

– Miksi Mikko on siellä, miksei hän ole jossain muualla, miksei hän johda Helsingin juhlaviikkoja?

Franckilla on selkeä vastaus.

– Täällä on kivempaa, Franck nauraa.

Vuonna 2008 Kyykkä oli ensimmäistä kesää Kansallisoopperassa.

– Joku perui Kangasniemellä osallistumisensa tuomaristoon viime tingassa, ja Mikko kysyi, tulisinko mukaan, Kyykkä muistelee.

Franck ehdotti saman tien, että voisivatko he ryhtyä pitämään yhdessä oopperakurssia. Kyykkä innostui, ja kurssi järjestettiin ensimmäisen kerran vuonna 2009.

– Ihastuin näihin samoihin ihmisiin kuin Mikko aikanaan, ihaniin puitteisiin, ystävällisyyteen ja sillivoileipiin.

Tällä hetkellä Kyykkä on Kangasniemellä suunnitteluvastaavan tittelillä.

Musiikkiviikkojen ohjelmiston suunnittelun lähtökohtana on aina korkea laatu. Silti periaatteena on myös tarjota ohjelmaa mahdollisimman monenlaisille ihmisille.

– Kukaan ei vierasta korkeaa laatua, mutta kaikki tapahtumat eivät sovi kaikille, Franck sanoo.

– Sivistykseen kuuluu, että erilaisille ihmisille tarjotaan erilaisia tapahtumia.

Kangasniemen musiikkiviikkojen avajaiskonsertti on tänä kesänä Hankasalmen kirkossa 12. heinäkuuta. Solistina toimii kuningasbasso Matti Salminen.

– Hienoa, että pääsemme paikkaan, jossa ei kuulla joka päivä sinfoniaorkesteria, Franck hehkuttaa.