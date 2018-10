Hunajaa korville ja sielulle – kotikentän energia ja euforia virtasivat Yarin ja Litkun paluukeikalla Lutakossa perjantaina

Yari & Se Tuntematon Numero

Pahaa Unta? -kiertue Lutakossa 26.10.2018

Kun Yari & Se Tuntematon numero asteli perjantai-iltana Lutakon lavalle, oli se selvääkin selvemmin kotikentällään: Yari (Jari Knuutinen) on viettänyt lapsuutensa ja nuoren aikuisuutensa Jyväskylässä, ja Litku-yhtyeen keulakuva Sanna ’’Litku’’ Klemetti pitänyt kaupunkia tukikohtanaan jo useita vuosia.

Välispiikeissä kuultiin anekdootteja Lutakon leipomon konnuilla pidetyistä polkuautokisoista ja ajoista, joina 1970-luvun lopulla pinnalle noussut Se-yhtye asutti Tikkakoskella sijaitsevaa Ränssin kievaria.

Yhteisen paluun motiivina oli soittaa Se-yhtyeen mainio albumi Pahaa unta? (1980) kokonaisuudessaan. Kappalejärjestystä oli hieman sekoitettu, mutta alkuteokselle pysyttiin verrattain uskollisena.

Pienet sovitukselliset välikkeet olivat tyylikkäitä: sisään asteltiin Pahaa Unta? -introlla, josta siirryttiin energiseen ja hyväntuuliseen alkuun eli Klemetin hurmiollisten hammond-sähköurkujen ja Sami Keinäsen tiukkaotteisen rumpaloinnin johtamaan Ei vielä -kappaleeseen.

Soitannasta heijastui pakoton ilo; esimerkiksi basisti Juho Kalliolahden euforinen lavaliikehdintä oli tarttuvaa. Vaikka kokoonpano on tilapäinen, oli bändin dynamiikka silmin nähden (ja korvin kuullen!) vahvaa. Soittajat tuntevat ja hallitsevat reviirinsä – maestrona toimi tietenkin Yari, jolle lavan pääroolin viime aikoina saanut Klemetti antoi kaiken tarvittavan tilan. Aleksi Muhosen kitaroinnissa oli varmaotteista hypnoottisuutta ja sopivaa aggressiivisuutta.

Yarin laulua kuunnellessa ei tarvita sellaisia lohduttavia lauseita kuin ’’Sen minkä ikä on vienyt pois äänestä, kokemus korvaa’’. Pian 61-vuotiaan artistin äänessä tuntuu nimittäin ihmeellisesti säilyneen männävuosien vibranssi, jolle iän ja keikkavuosien tuoma varmuus antaa vielä syvyyttä.

Paitsi että keikka oli hunajaa korville ja sielulle, se onnistui myös raikastamaan rockmusiikin kliseitä. Puolivälissä albumin settiä kuultiin Klemetin tulkitsema ja ansiokkaasti modernisoima kappale Anna mun olla, joka ei kuulostanut enää äijärokkarin tunkkaiselta tilitykseltä, vaikka yleisössä alkuspiikin aikana oltiinkin sitä mieltä, ettei vanhoille biiseille saisi tehdä jekkuja. Kyllä saa, ja pitää, etenkin jos ne ovat tällaisia! ''Miehet pitäis pelastaa/ sä sanot / mutta mistä/ siitä et ne on miehii'' lauloi Klemetti, ja käänsi kappaleen viestin nykyaikaan.

Yarin yhteistyö Litkun kanssa on kulttuuriteko myös siksi, että sen myötä hänen musikaalinen nerokkuutensa nousee esiin myös nuoremmille korville. Pahaa unta? -albumi on niin tasalaatuisen timanttinen, että keikaltakin on haastavaa nostaa yksittäisiä huippukohtia: Ollaan naurettu niin kauan mahtipontisine kertosäkeineen oli hieno, Yö safarilla sai yleisön laulamaan mukana: ’’Tää yö!’’.

Viimeiseksi säästettiin tietysti tosihitti Kun valot sammuu, mutta lisää saatiin. Ensimmäisen encoren aikana kuultiin Se-yhtyeen rämisevämpää alkuaikojen tuotantoa, muun muassa Muhosen laulama Punk on typerää sekä hieno Talking Heads -suomennos Kiitos Enkeleistä.

Kaikenikäinen yleisö jäi taputtamaan ja hurraamaan lisää vielä toisenkin encoren jälkeen. Keikan jälkeen joku uumoili Se-yhtyeenkin vielä joskus palaavan. Tiedä tuosta – tällä jaksaa ainakin yhtä pitkälle.