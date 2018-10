Hyvää tyttöjen päivää, toivottavat Halssilan tytöt – katso video

Tänään torstaina vietetään YK:n kansainvälistä tyttöjen päivää. Juhlan kunniaksi Keskisuomalainen kutsui Halssilan koulun tytöt yhteiskuvaan. Kansainvälistä tyttöjen päivää on vietetty vuodesta 2012. Päivän tarkoitus on muistuttaa siitä, että moni tyttö eri puolilla maailmaa kohtaa syrjintää, uhkaa ja väkivaltaa – ja tämän lopettamiseksi olisi syytä toimia. Toisaalta kyseessä on kaikkien tyttöjen ja heidän mahdollisuuksiensa juhlapäivä.