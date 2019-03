Hyvästi jää, tulenantaja – Prodigyn Keith Flint 1969–2019

Sateinen kesäpäivä Seinäjoella Provinssirockissa vuonna 1997. Olen yhdentoista, ja päässyt nuoresta iästäni johtuen festivaaleille ilmaiseksi. Seurassani on vuotta nuorempi ystäväni Dan, joka oli soittanut minulle Prodigyn albumia Music For the Jilted Generation ja saattoi samalla vahingossa kääntää elämäni suunnan.

Olen sukupolvea joka ehti elää Nirvanan aikaan, mutta ilman tolkkua tai ymmärrystä. Rock-musiikkiin tuossa vaiheessa neljä vuosikymmentä kuulunut kapina, ruokottomuus ja villi mahdollisuuden tuntu valkenivat minulle vasta nähdessäni yhdysvaltojen lipun tähtiin ja raitoihin pukeutuneen brittimiehen Keith Flintin sukimassa käsillään neonvärjättyä kaksoisirokeesiaan. Minulle Firestarterin musiikkivideo oli luullakseni se hetki, jota 50-luvulla syntyneet maalaavat kertoessaan kuinka kuulivat Beatlesia ensi kerran radiosta.

Jumalankaltaisen ikonini Keith Flintin innoittamana värjäsin hiukseni, kiinnitin koulukuvassa nenääni feikkilävistyksen ja aloin viettää vastuuttomia aikoja cd-soittimen äärellä ilmarumpuja piesten.

The Prodigyn ja Keith Flintin sytyttämä liekki polttomerkitsi minut tielle jonka myötä minusta kuoriutui muusikko. Samaan aikaan Flintistä tuli korkean profiilin sekakäyttäjä, musiikkimaailman mennyt titaani.

Maanantaina 4.3. masennuksesta kärsineen Flintin elämä päättyi 49-vuotiaana oman käden kautta hänen kotonaan Essexissä.

Itsemurha. Kuinka pohjattoman ikävystyttävä ja syyttä glorifioitu taidemaailman klisee. Ja samalla sivuuttamattoman surullinen tragedia. Maailman huipulta yksinäisyyden ja lohduttomuuden mustimpaan onkaloon. Sitä vastakkainasettelua ja tuskaa on meidän elävien vaikea ymmärtää.

Ainoa itsemurhaa banaalimpi asia on sen syiden spekulointi. Keith on kuollut, rauha hänen muistolleen.

Flint liittyi The Prodigyyn alun perin tanssijaksi. Bändi perustaja Liam Howlett, musiikkiteknologian hallinnut studiovelho oli yhtyeen taiteellisesta sisällöstä vastannut sydän. Liamin raja-aitoja kaataneen musiikin ja Keithin kapinallisen olemuksen liitto vei Prodigyn hetkeksi maailman huipulle.

Vuonna 1997 Provinssirockissa ja myöhemmin samana vuonna Hartwall-areenalla yhtye oli primessään. Takana oli kolme albumia jotka mullistivat konemusiikin soundin ja vaikuttivat jopa Ison-Britannian lainsäädäntöön. Sittemmin taiteellisia täysosumia ei enää tullut, ja myöhemmät albumit jäivät innottomiksi suutareiksi.

Sen yhden hetken The Prodigy kuitenkin paloi kirkkaampana ja räikeämpänä kuin tuhat muuta bändiä.

Tänä kesänä The Prodigyn oli määrä esiintyä jälleen Seinäjoella, Provinssin päälavalla.

Kaksikymmentä kaksi vuotta sitten olin yhdentoista ja värjöttelin sateensuojassa. Ystäväni eno valaisi minulle, että Provinssirock on kirottu, ja siksi siellä sataa aina. Suede, joku tylsä brittirokkibändi, lämmitteli päälavalla kun vierestämme kaartoi tummansininen tila-auto jonka sivuikkunasta huomasin nukkuvan Keith Flintin neon-vihreän kaksoisirokeesin. Danin äiti Kitta totesi minulle, että niin, muusikotkin ovat vain ihmisiä ja nukkuvat joskus.